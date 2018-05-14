「au」の最新情報・話題まとめ
2018年05月29日(火)
月100時間みられちゃう? auが容量25GBで月額5,500円からのNetflixパック
携帯キャリア 05/29 22:09
au、Netflixと25GBがセットになった新プランを5,500円から提供
携帯キャリア 05/29 13:10
2018年05月28日(月)
「au発表会2018 Summer」が5月29日11時開催、「かぐちゃん」らゲスト
携帯キャリア 05/28 21:24
2018年05月22日(火)
au、スマホユーザーの利用料金を毎月1,000円割り引く「スマホ応援割」
携帯キャリア 05/22 12:44
小浜の鯖、復活せよ! ウェーブ(波)とウェブを乗りこなす鯖IoTの挑戦
携帯キャリア 05/22 08:00
2018年05月18日(金)
2018年05月16日(水)
KDDI社員が実践した、海外赴任で文化の壁を乗り越えるための「秘策」
ビジネス 05/16 08:00
2018年05月15日(火)
auの2018年夏モデルは「カメラ」重視 - ユニークな機能を備えた製品をそろえる
携帯キャリア 05/15 12:47
シリコンバレーで7年、KDDIが培ってきたモノ
ビジネス 05/15 08:00
2018年05月14日(月)
au、2018年夏モデルに高コスパのファーウェイ「P20 lite」
携帯キャリア 05/14 14:00
au、サムスンの最新スマホ「Galaxy S9+」を5月18日に発売
携帯キャリア 05/14 14:00
au、手ブレに強い動画用広角カメラを搭載した「AQUOS R2」
携帯キャリア 05/14 14:00
au、夏の新スマホにデュアルカメラの「Xperia XZ2 Premium」投入
携帯キャリア 05/14 14:00
au夏モデルにソニー「Xperia XZ2」、4K HDR撮影を実現
携帯キャリア 05/14 14:00
KDDIがシリコンバレーに作った"出島"が目指す未来
ビジネス 05/14 14:00
auが「ケータイ」の復活をサポートする理由
ビジネス 05/14 09:00
2018年05月11日(金)
「＋メッセージ」最速レビュー、LINEとの違いは?
スマホアプリ / サービス 05/11 23:55
2018年05月10日(木)
海賊版サイトへのブロッキングや楽天の通信事業参入にKDDI高橋新社長がコメント
携帯キャリア 05/10 19:42
バックナンバー
|2019
|2018
|2017