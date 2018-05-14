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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2018年05月29日(火)

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月100時間みられちゃう? auが容量25GBで月額5,500円からのNetflixパック

携帯キャリア 05/29 22:09

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au、Netflixと25GBがセットになった新プランを5,500円から提供

携帯キャリア 05/29 13:10

2018年05月28日(月)

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「au発表会2018 Summer」が5月29日11時開催、「かぐちゃん」らゲスト

携帯キャリア 05/28 21:24

2018年05月22日(火)

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au、スマホユーザーの利用料金を毎月1,000円割り引く「スマホ応援割」

携帯キャリア 05/22 12:44

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小浜の鯖、復活せよ! ウェーブ(波)とウェブを乗りこなす鯖IoTの挑戦

携帯キャリア 05/22 08:00

2018年05月18日(金)

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稲村亜美の神スイングをスーパースロー動画で撮る - 「Galaxy S9/S9+」イベントから

Android 05/18 09:11

2018年05月16日(水)

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KDDI社員が実践した、海外赴任で文化の壁を乗り越えるための「秘策」

ビジネス 05/16 08:00

2018年05月15日(火)

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auの2018年夏モデルは「カメラ」重視 - ユニークな機能を備えた製品をそろえる

携帯キャリア 05/15 12:47

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シリコンバレーで7年、KDDIが培ってきたモノ

ビジネス 05/15 08:00

2018年05月14日(月)

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au、2018年夏モデルに高コスパのファーウェイ「P20 lite」

携帯キャリア 05/14 14:00

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au、サムスンの最新スマホ「Galaxy S9+」を5月18日に発売

携帯キャリア 05/14 14:00

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au、手ブレに強い動画用広角カメラを搭載した「AQUOS R2」

携帯キャリア 05/14 14:00

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au、夏の新スマホにデュアルカメラの「Xperia XZ2 Premium」投入

携帯キャリア 05/14 14:00

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au夏モデルにソニー「Xperia XZ2」、4K HDR撮影を実現

携帯キャリア 05/14 14:00

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KDDIがシリコンバレーに作った"出島"が目指す未来

ビジネス 05/14 14:00

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auが「ケータイ」の復活をサポートする理由

ビジネス 05/14 09:00

2018年05月11日(金)

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「＋メッセージ」最速レビュー、LINEとの違いは?

スマホアプリ / サービス 05/11 23:55

2018年05月10日(木)

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海賊版サイトへのブロッキングや楽天の通信事業参入にKDDI高橋新社長がコメント

携帯キャリア 05/10 19:42

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