「au」の最新情報・話題まとめ
2017年07月31日(月)
「au HOME」が開始、外出先から自宅の状況を確認できるIoTサービス
携帯キャリア 07/31 19:17
2017年07月28日(金)
懐かしい思い出が蘇るかも? KDDIの「おもいでケータイ再起動」
携帯キャリア 07/28 15:09
2017年07月25日(火)
「auでんきポイントで割引」- 電気料金に応じてWALLETポイントがもらえる
携帯キャリア 07/25 18:31
2017年07月20日(木)
8月31日の最終予選に向け、auのサッカー日本代表応援キャンペーン第3弾
携帯キャリア 07/20 18:55
2017年07月19日(水)
2017年07月18日(火)
2017年07月15日(土)
2017年07月14日(金)
au「初スマホ割」、はじめて持つスマホの価格を最大で27,000円引き
携帯キャリア 07/14 13:13
2017年07月12日(水)
au「三太郎の日」、8月はミスドのギフト券をプレゼント
携帯キャリア 07/12 16:51
2017年07月10日(月)
KDDI、端末料金が最大で半額となる「アップグレードプログラムEX」
携帯キャリア 07/10 13:26
KDDI、20GBデータ通信+通話で月額4500円～の「auフラットプラン」
携帯キャリア 07/10 12:05
KDDI、データ利用量に応じて料金が決まる「auピタットプラン」
携帯キャリア 07/10 11:01
2017年07月06日(木)
大手携帯キャリアが「災害用伝言版」提供、大雨の影響受け
携帯キャリア 07/06 15:02
2017年07月05日(水)
「＋675」、パプアニューギニアからの不審な電話に要注意
携帯キャリア 07/05 15:53
スマホ決済、10代20代が積極的な理由は?
スマホアプリ / サービス 07/05 10:06
2017年07月04日(火)
「au WALLET プリペイドカード」がApple Payに対応
携帯キャリア 07/04 11:13
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