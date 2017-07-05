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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2017年07月31日(月)

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「au HOME」が開始、外出先から自宅の状況を確認できるIoTサービス

携帯キャリア 07/31 19:17

2017年07月28日(金)

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懐かしい思い出が蘇るかも? KDDIの「おもいでケータイ再起動」

携帯キャリア 07/28 15:09

2017年07月25日(火)

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「auでんきポイントで割引」- 電気料金に応じてWALLETポイントがもらえる

携帯キャリア 07/25 18:31

2017年07月20日(木)

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初公開のINFOBARコンセプト、幻のtalby 2を展示 - "デザインケータイ"の歴史を振り返る「ケータイの形態学 展」

ものづくり 07/20 22:15

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8月31日の最終予選に向け、auのサッカー日本代表応援キャンペーン第3弾

携帯キャリア 07/20 18:55

2017年07月19日(水)

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タフネススマホ「TORQUE G03」のHELLY HANSENモデル、auが300台限定で発売

携帯キャリア 07/19 12:40

2017年07月18日(火)

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au、「Galaxy S8 / S8+」「AQUOS R」購入で最大5000円キャッシュバック

携帯キャリア 07/18 11:13

2017年07月15日(土)

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シャープ、「AQUOS R」ショールームをオープン - ハイスピードIGZO液晶や大手3キャリアの実機を体験できる

Android 07/15 15:48

2017年07月14日(金)

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au「初スマホ割」、はじめて持つスマホの価格を最大で27,000円引き

携帯キャリア 07/14 13:13

2017年07月12日(水)

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au「三太郎の日」、8月はミスドのギフト券をプレゼント

携帯キャリア 07/12 16:51

2017年07月10日(月)

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KDDI、端末料金が最大で半額となる「アップグレードプログラムEX」

携帯キャリア 07/10 13:26

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KDDI、20GBデータ通信+通話で月額4500円～の「auフラットプラン」

携帯キャリア 07/10 12:05

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KDDI、データ利用量に応じて料金が決まる「auピタットプラン」

携帯キャリア 07/10 11:01

2017年07月06日(木)

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大手携帯キャリアが「災害用伝言版」提供、大雨の影響受け

携帯キャリア 07/06 15:02

2017年07月05日(水)

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「＋675」、パプアニューギニアからの不審な電話に要注意

携帯キャリア 07/05 15:53

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スマホ決済、10代20代が積極的な理由は?

スマホアプリ / サービス 07/05 10:06

2017年07月04日(火)

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「au WALLET プリペイドカード」がApple Payに対応

携帯キャリア 07/04 11:13

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