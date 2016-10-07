「au」の最新情報・話題まとめ
2016年10月26日(水)
音楽ストリーミング「Spotify」でキャリア決済が利用可能に
スマホアプリ / サービス 10/26 18:58
2016年10月25日(火)
2016年10月24日(月)
3キャリア、鳥取県中部地震を受け支援 - 無線LAN開放や災害用伝言板など
携帯キャリア 10/24 14:09
2016年10月20日(木)
KDDI、LTE対応ケータイ向け新プラン - 月額1,500円からでドコモに対抗
携帯キャリア 10/20 07:00
2016年10月18日(火)
KDDI、「Xperia XZ」を11月発売 - レーザーAFや5軸手振れ補正でカメラ強化
携帯キャリア 10/18 14:42
2016年10月07日(金)
総務省、大臣名で厳重注意・行政指導 - NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクに
携帯キャリア 10/07 19:10
2016年10月03日(月)
山田祥平のニュース羅針盤 第77回 夢のような「大容量プラン」、キャリアの思惑を考える
パソコン 10/03 06:00
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