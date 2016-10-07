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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2016年10月26日(水)

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音楽ストリーミング「Spotify」でキャリア決済が利用可能に

スマホアプリ / サービス 10/26 18:58

2016年10月25日(火)

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Apple Payにau WALLET クレジットカードが対応、WALLETアプリに設定機能も

携帯キャリア 10/25 16:09

2016年10月24日(月)

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3キャリア、鳥取県中部地震を受け支援 - 無線LAN開放や災害用伝言板など

携帯キャリア 10/24 14:09

2016年10月20日(木)

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KDDI、LTE対応ケータイ向け新プラン - 月額1,500円からでドコモに対抗

携帯キャリア 10/20 07:00

2016年10月18日(火)

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KDDI、「Xperia XZ」を11月発売 - レーザーAFや5軸手振れ補正でカメラ強化

携帯キャリア 10/18 14:42

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KDDI、オーディオ再生機能にこだわったAndroidスマホ「isai Beat LGV34」

携帯キャリア 10/18 14:37

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KDDI、2016年秋冬モデル第1弾を発表 - Xperia XZとisai Beatの2機種

携帯キャリア 10/18 14:37

2016年10月07日(金)

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総務省、大臣名で厳重注意・行政指導 - NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクに

携帯キャリア 10/07 19:10

2016年10月03日(月)

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山田祥平のニュース羅針盤 第77回 夢のような「大容量プラン」、キャリアの思惑を考える

パソコン 10/03 06:00

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