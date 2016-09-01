「au」の最新情報・話題まとめ
2016年09月16日(金)
iPhone 7 / 7 Plus、ついに発売! - 人気はジェットブラックに集中か
iPhone 09/16 10:10
2016年09月15日(木)
KDDI、iPhoneの修理代サポート対応機種にiPhone 7 / 7 Plusを追加
携帯キャリア 09/15 22:14
2016年09月13日(火)
KDDI、iPhone向けVoLTEを海外で利用可能に - アメリカと韓国が対象
携帯キャリア 09/13 15:04
2016年09月12日(月)
iPhone 7シリーズ、キャリアの予約状況は? - 各社、昨年よりも好調な出だし
携帯キャリア 09/12 17:27
2016年09月09日(金)
KDDI、ソフトバンクを追う「スーパーデジラ」 - 月間20GBと30GBの新コース
携帯キャリア 09/09 14:10
2016年09月08日(木)
KDDI、「au WALLET クレジットカード」でApple Payが利用可能に
携帯キャリア 09/08 12:51
2016年09月01日(木)
3キャリアの「エリアメール」と「緊急速報メール」が「洪水情報」に対応
携帯キャリア 09/01 18:17
KDDI、ジェットスターの航空券がキャリア決済で購入できるように
携帯キャリア 09/01 17:57
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