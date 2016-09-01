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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2016年09月16日(金)

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KDDI、「iPad mini 4」「iPad Air 2」を価格改定 - 16GB・64GBモデルは終了

携帯キャリア 09/16 19:43

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KDDIのiPhone 7 / 7 Plusは"フレンドリー" SKE48も大興奮! - ジェットブラックは人気爆発で品薄状態

携帯キャリア 09/16 13:33

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iPhone 7 / 7 Plus、ついに発売! - 人気はジェットブラックに集中か

iPhone 09/16 10:10

2016年09月15日(木)

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KDDI、iPhoneの修理代サポート対応機種にiPhone 7 / 7 Plusを追加

携帯キャリア 09/15 22:14

2016年09月13日(火)

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KDDI、iPhone向けVoLTEを海外で利用可能に - アメリカと韓国が対象

携帯キャリア 09/13 15:04

2016年09月12日(月)

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iPhone 7シリーズ、キャリアの予約状況は? - 各社、昨年よりも好調な出だし

携帯キャリア 09/12 17:27

2016年09月09日(金)

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KDDI、Beatsの「Solo3 Wireless」などを販売 - Apple公式以外で国内最速

サウンド / オーディオ 09/09 21:31

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KDDI、ソフトバンクを追う「スーパーデジラ」 - 月間20GBと30GBの新コース

携帯キャリア 09/09 14:10

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KDDI、新型iPhoneの価格発表 - 7は月額450円から、7 Plusは月額1020円から

携帯キャリア 09/09 13:45

2016年09月08日(木)

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KDDI、「au WALLET クレジットカード」でApple Payが利用可能に

携帯キャリア 09/08 12:51

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KDDI、iPhone 7 / 7 Plusの予約は9日16時1分から - 新Apple Watchも発売

携帯キャリア 09/08 11:51

2016年09月01日(木)

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KDDI、「安全」「安心」「快適」に使えるWin10スマホ「HP Elite x3」5日発売 - au VoLTEにも対応!

携帯キャリア 09/01 18:50

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3キャリアの「エリアメール」と「緊急速報メール」が「洪水情報」に対応

携帯キャリア 09/01 18:17

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KDDI、ジェットスターの航空券がキャリア決済で購入できるように

携帯キャリア 09/01 17:57

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