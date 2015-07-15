「au」の最新情報・話題まとめ
2015年07月31日(金)
じぶん銀行、auユーザーの振込手数料を無制限無料から月5回までに制限
携帯キャリア 07/31 11:55
2015年07月27日(月)
auメール障害、2週間経過も完全復旧せず - アカウントの再設定を呼びかけ
携帯キャリア 07/27 16:02
2015年07月22日(水)
auスマホと相性抜群のタブレット「Qua tab」が24日発売 - 通知や画面を連携
携帯キャリア 07/22 15:02
2015年07月21日(火)
KDDI、同性カップルにも「家族割」を適用 - 公的な証明書が必要
携帯キャリア 07/21 15:13
auメール障害、9日間経過も未だ完全復旧のメド立たず - KDDI「鋭意改善中」
携帯キャリア 07/21 10:33
2015年07月17日(金)
auメール障害、メンテナンス終了も未だ完全復旧せず
携帯キャリア 07/17 11:21
2015年07月16日(木)
いまだ続くauメール障害、問題解決に向けメンテ実施 - 端末再起動で改善も
携帯キャリア 07/16 22:14
KDDI、富士山保全協力金の支払いでモバイルバッテリーを1000人に無料提供
携帯キャリア 07/16 17:08
2015年07月15日(水)
「KDDI ∞ Labo」第8期の最優秀チームに「シンデレラ」を選出
携帯キャリア 07/15 14:46
auメール障害、2日半経過も完全復旧せず - メールが消えたと焦るユーザーも
携帯キャリア 07/15 14:24
2015年07月14日(火)
auメール障害、発生から39時間経過も完全復旧せず - ユーザーは困惑と怒り
携帯キャリア 07/14 10:32
2015年07月13日(月)
auのEメール「@ezweb.ne.jp」に障害 - 未だ使えないユーザーはイライラ
携帯キャリア 07/13 11:56
2015年07月10日(金)
au夏モデルの最新スマホ7機種をカメラの性能をチェックしてみた
携帯キャリア 07/10 20:06
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