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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2015年07月31日(金)

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じぶん銀行、auユーザーの振込手数料を無制限無料から月5回までに制限

携帯キャリア 07/31 11:55

2015年07月27日(月)

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auメール障害、2週間経過も完全復旧せず - アカウントの再設定を呼びかけ

携帯キャリア 07/27 16:02

2015年07月22日(水)

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auスマホと相性抜群のタブレット「Qua tab」が24日発売 - 通知や画面を連携

携帯キャリア 07/22 15:02

2015年07月21日(火)

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KDDI、同性カップルにも「家族割」を適用 - 公的な証明書が必要

携帯キャリア 07/21 15:13

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auメール障害、9日間経過も未だ完全復旧のメド立たず - KDDI「鋭意改善中」

携帯キャリア 07/21 10:33

2015年07月17日(金)

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auメール障害、メンテナンス終了も未だ完全復旧せず

携帯キャリア 07/17 11:21

2015年07月16日(木)

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いまだ続くauメール障害、問題解決に向けメンテ実施 - 端末再起動で改善も

携帯キャリア 07/16 22:14

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KDDI、富士山保全協力金の支払いでモバイルバッテリーを1000人に無料提供

携帯キャリア 07/16 17:08

2015年07月15日(水)

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「KDDI ∞ Labo」第8期の最優秀チームに「シンデレラ」を選出

携帯キャリア 07/15 14:46

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auメール障害、2日半経過も完全復旧せず - メールが消えたと焦るユーザーも

携帯キャリア 07/15 14:24

2015年07月14日(火)

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auメール障害、発生から39時間経過も完全復旧せず - ユーザーは困惑と怒り

携帯キャリア 07/14 10:32

2015年07月13日(月)

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auのEメール「@ezweb.ne.jp」に障害 - 未だ使えないユーザーはイライラ

携帯キャリア 07/13 11:56

2015年07月10日(金)

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au夏モデルの最新スマホ7機種をカメラの性能をチェックしてみた

携帯キャリア 07/10 20:06

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