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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2015年06月30日(火)

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KDDI、ガラホ「AQUOS K」をアプデ - ブラウザの拡大・縮小機能など追加

携帯キャリア 06/30 14:37

2015年06月29日(月)

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ドコモ、「AQUOS ZETA SH-03G」の通知音設定に関する不具合を修正

携帯キャリア 06/29 16:52

2015年06月22日(月)

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KDDI、紙請求書の発行手数料を10月請求分から200円に値上げ

携帯キャリア 06/22 12:33

2015年06月21日(日)

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au版iPhone、VoLTEが自動で使えるキャリアアップデート実施

携帯キャリア 06/21 12:48

2015年06月18日(木)

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昨年の指摘踏まえてお土産を用意!? KDDIが株主総会開催

携帯キャリア 06/18 08:54

2015年06月10日(水)

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KDDI、「データお預かりアプリ」を強化 - iOS/Android間でデータ移行

携帯キャリア 06/10 14:44

2015年06月09日(火)

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KDDI、「GALAXY S5」へAndroid 5.0アプデの提供を開始 - 所要時間は30分

携帯キャリア 06/09 18:44

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LGが恐怖の動画を公開 - isai vividは写ってはいけないものが撮れてしまう

携帯キャリア 06/09 16:07

2015年06月08日(月)

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KDDI、スマホのデータ容量をタブレットと共有できる「データシェア」提供

携帯キャリア 06/08 11:48

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KDDI、MNPでiPhoneにすると本体価格が最大10,000円引きに

携帯キャリア 06/08 11:02

2015年06月04日(木)

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KDDI、発売中のスマホ8機種にAndroid 5.0へのアップデートを予定

携帯キャリア 06/04 13:50

2015年06月01日(月)

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KDDI、auスマホ史上最高のインカメラ搭載「HTC J butterfly」5日発売

携帯キャリア 06/01 17:45

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KDDI、スーパースロー再生が可能なAndroidスマホ「AQUOS SERIE」5日発売

携帯キャリア 06/01 16:45

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KDDI、ガラケー向けサービス「au BOX」終了 - スマホの普及に伴い

携帯キャリア 06/01 10:53

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