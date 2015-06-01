「au」の最新情報・話題まとめ
2015年06月30日(火)
KDDI、ガラホ「AQUOS K」をアプデ - ブラウザの拡大・縮小機能など追加
携帯キャリア 06/30 14:37
2015年06月29日(月)
ドコモ、「AQUOS ZETA SH-03G」の通知音設定に関する不具合を修正
携帯キャリア 06/29 16:52
2015年06月22日(月)
KDDI、紙請求書の発行手数料を10月請求分から200円に値上げ
携帯キャリア 06/22 12:33
2015年06月21日(日)
au版iPhone、VoLTEが自動で使えるキャリアアップデート実施
携帯キャリア 06/21 12:48
2015年06月18日(木)
昨年の指摘踏まえてお土産を用意!? KDDIが株主総会開催
携帯キャリア 06/18 08:54
2015年06月10日(水)
KDDI、「データお預かりアプリ」を強化 - iOS/Android間でデータ移行
携帯キャリア 06/10 14:44
2015年06月09日(火)
LGが恐怖の動画を公開 - isai vividは写ってはいけないものが撮れてしまう
携帯キャリア 06/09 16:07
2015年06月08日(月)
KDDI、スマホのデータ容量をタブレットと共有できる「データシェア」提供
携帯キャリア 06/08 11:48
KDDI、MNPでiPhoneにすると本体価格が最大10,000円引きに
携帯キャリア 06/08 11:02
2015年06月04日(木)
KDDI、発売中のスマホ8機種にAndroid 5.0へのアップデートを予定
携帯キャリア 06/04 13:50
2015年06月01日(月)
KDDI、auスマホ史上最高のインカメラ搭載「HTC J butterfly」5日発売
携帯キャリア 06/01 17:45
KDDI、スーパースロー再生が可能なAndroidスマホ「AQUOS SERIE」5日発売
携帯キャリア 06/01 16:45
KDDI、ガラケー向けサービス「au BOX」終了 - スマホの普及に伴い
携帯キャリア 06/01 10:53
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