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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2015年05月26日(火)

Top

KDDI、詐欺電話を自動拒否する「迷惑電話 光ってお知らせ」サービス開始

携帯キャリア 05/26 11:37

2015年05月25日(月)

Top

KDDI、auオリジナルスマホ「isai vivid」29日発売 - 225Mbpsの通信に対応

携帯キャリア 05/25 18:40

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KDDI研、LTEの通信量を最大90%削減できる通信方式を開発 - 60GHz帯を活用

携帯キャリア 05/25 18:39

2015年05月20日(水)

Top

写真で見る「AQUOS SERIE SHV32」のポイント

携帯キャリア 05/20 11:50

Top

写真で見る「Qua tab 01」のポイント

携帯キャリア 05/20 03:00

2015年05月19日(火)

Top

写真で見る「Xperia Z4 SOV31」のポイント

携帯キャリア 05/19 13:49

2015年05月18日(月)

Top

KDDI、「Galaxy S6 edge」が700MHz帯に対応 - ソフトアップデートにより

携帯キャリア 05/18 20:26

Top

写真で見る「Xperia Z4 Tablet SOT31」のポイント

携帯キャリア 05/18 16:28

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写真で見る「URBANO V02」のポイント

携帯キャリア 05/18 13:26

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写真で見る「Galaxy S6 edge SCV31」のポイント

携帯キャリア 05/18 13:26

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写真で見る「TORQUE G02」のポイント

携帯キャリア 05/18 12:22

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新AQUOS KはVoLTEに対応し、ますます魅力的なガラホに!

携帯キャリア 05/18 11:08

2015年05月17日(日)

Top

写真で見る「HTC J butterfly」のポイント

携帯キャリア 05/17 10:30

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写真で見る「isai vivid LGV32」のポイント

携帯キャリア 05/17 08:30

2015年05月15日(金)

Top

au、2015年夏モデルやECサービスを発表 - auショップで米や野菜が買える日も近い?

携帯キャリア 05/15 18:04

2015年05月14日(木)

Top

写真で見る「AQUOS K SHF32」のポイント

携帯キャリア 05/14 21:07

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KDDI、auショップなどで食品や生活用品を販売へ

携帯キャリア 05/14 20:09

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KDDI、VoLTEに対応のガラホ「AQUOS K SHF32」を発表 - 新料金プランも

携帯キャリア 05/14 17:45

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KDDI、2015年夏モデルタブ2機種発表 - 「Xperia Z4 Tablet」と「Qua tab」

携帯キャリア 05/14 15:19

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写真で見る「AQUOS ZETA SH-03G」のポイント

携帯キャリア 05/14 14:57

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KDDI、2015夏モデルスマホ6機種を新たに発表 - すべてVoLTE対応に

携帯キャリア 05/14 14:02

2015年05月13日(水)

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KDDIが営業利益で初めてドコモ超え - 田中社長が目指す目標とは?

携帯キャリア 05/13 12:48

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SIMロックの解除で、スマホ市場が縮小する? - KDDI田中社長が所感を述べる

携帯キャリア 05/13 11:08

2015年05月12日(火)

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MVNOは増えて欲しくない! - KDDI田中社長が決算説明会で本音ポロリ

携帯キャリア 05/12 19:41

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