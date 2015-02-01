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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2015年02月26日(木)

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auスマートバリューが割引額を拡大! 3キャリアのセット割を改めて比較してみた

携帯キャリア 02/26 20:01

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KDDI、auスマートバリューの割引額を増額、一部プランで最大2年間2,000円に

携帯キャリア 02/26 16:04

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現役ガラケー世代が待っていた「AQUOS K」、新ジャンルケータイ「日フォン」は市場に根付く?

携帯キャリア 02/26 08:30

2015年02月20日(金)

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KDDI、MNPでauケータイにすると基本料が3年無料に! 「auケータイかえる割」

携帯キャリア 02/20 11:49

2015年02月17日(火)

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KDDIの光回線サービス「auひかり ホーム」の長期契約割引「ずっとギガ得プラン」はどれだけお得?

携帯キャリア 02/17 19:53

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KDDI、Android搭載LTE対応ケータイ「AQUOS K」20日発売 - 税込み49,680円

携帯キャリア 02/17 16:55

2015年02月12日(木)

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au、直近3日間で1GBの通信制限を3GBに緩和 - 平等な通信利用が狙い

携帯キャリア 02/12 14:02

2015年02月10日(火)

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KDDI、オシャレスマホ「INFOBAR A03」を20日より発売 - 最新機能に対応

携帯キャリア 02/10 12:54

2015年02月09日(月)

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KDDI、au初のシニア向けスマホ「BASIO」13日発売 - 快適な通話機能が満載

携帯キャリア 02/09 15:21

2015年02月03日(火)

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KDDI、防水・防塵のガラケー「GRATINA2」6日発売 － 使いやすさにこだわり

携帯キャリア 02/03 15:48

2015年02月01日(日)

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Fx0の機能は誰のハートに届くのか? - 「オレは一味ちがうぜ」という人にオススメなスマホだった

携帯キャリア 02/01 21:00

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オシャレ端末「INFOBAR」はどのように変化してきたのか? - 初登場から12年の歴史を探る

携帯キャリア 02/01 12:00

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ギーク?な俺が「Fx0」のデザインを考える! - 「何かの始まり」を感じずにはいられない外観に

携帯キャリア 02/01 11:30

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