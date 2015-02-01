「au」の最新情報・話題まとめ
2015年02月26日(木)
auスマートバリューが割引額を拡大! 3キャリアのセット割を改めて比較してみた
携帯キャリア 02/26 20:01
KDDI、auスマートバリューの割引額を増額、一部プランで最大2年間2,000円に
携帯キャリア 02/26 16:04
2015年02月20日(金)
KDDI、MNPでauケータイにすると基本料が3年無料に! 「auケータイかえる割」
携帯キャリア 02/20 11:49
2015年02月17日(火)
2015年02月12日(木)
au、直近3日間で1GBの通信制限を3GBに緩和 - 平等な通信利用が狙い
携帯キャリア 02/12 14:02
2015年02月10日(火)
KDDI、オシャレスマホ「INFOBAR A03」を20日より発売 - 最新機能に対応
携帯キャリア 02/10 12:54
2015年02月09日(月)
KDDI、au初のシニア向けスマホ「BASIO」13日発売 - 快適な通話機能が満載
携帯キャリア 02/09 15:21
2015年02月03日(火)
KDDI、防水・防塵のガラケー「GRATINA2」6日発売 － 使いやすさにこだわり
携帯キャリア 02/03 15:48
2015年02月01日(日)
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