「au」の最新情報・話題まとめ
2014年12月27日(土)
auの「4G LTE」、下り最大150Mbpsの無線基地局が2万を突破
携帯キャリア 12/27 11:20
2014年12月24日(水)
KDDIのFirefox OS搭載スマホ「Fx0」を発表 - ギーク向けで採算は度外視
携帯キャリア 12/24 16:12
Firefox OS搭載スマホ「Fx0」のデキは? - ファーストインプレッション
携帯キャリア 12/24 13:53
2014年12月23日(火)
写真で見る、Firefox OS搭載スマホ「Fx0」のポイント
携帯キャリア 12/23 20:00
KDDI、Firefox OS搭載スマホ「Fx0」25日発売 - 端末は吉岡徳仁がデザイン
携帯キャリア 12/23 18:57
2014年12月19日(金)
受験生は必見!! auが"合格祈願"神社のランキングを公開?
携帯キャリア 12/19 16:03
2014年12月17日(水)
KDDI、家族間でデータ容量を贈りあえる「データギフト」18日提供開始
携帯キャリア 12/17 18:58
2014年12月16日(火)
クルーズ客船の飛鳥IIで無線LANサービスを提供
携帯キャリア 12/16 18:34
KDDI、「isai VL LGV31」のボイスパーティ機能に関する不具合を修正
携帯キャリア 12/16 16:07
Firefox OSは何がすごいのか - KDDIの正式発表前にその特徴を知る
携帯キャリア 12/16 12:33
2014年12月12日(金)
2014年12月11日(木)
2014年12月09日(火)
この冬一番の注目スマホ! au VoLTE対応の「isai VL LGV31」をチェック
携帯キャリア 12/09 13:31
2014年12月03日(水)
マカフィー、詐欺電話をブロックするアプリを4日よりauユーザー向けに提供
携帯キャリア 12/03 15:13
2014年12月02日(火)
KDDI、au WALLETと連携するガラケー「MARVERA2」を6日発売
携帯キャリア 12/02 17:03
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