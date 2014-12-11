スマホとデジタル家電

会員ページ

お知らせ

「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2014年12月27日(土)

Top

auの「4G LTE」、下り最大150Mbpsの無線基地局が2万を突破

携帯キャリア 12/27 11:20

2014年12月24日(水)

Top

KDDIのFirefox OS搭載スマホ「Fx0」を発表 - ギーク向けで採算は度外視

携帯キャリア 12/24 16:12

Top

Firefox OS搭載スマホ「Fx0」のデキは? - ファーストインプレッション

携帯キャリア 12/24 13:53

2014年12月23日(火)

Top

写真で見る、Firefox OS搭載スマホ「Fx0」のポイント

携帯キャリア 12/23 20:00

Top

KDDI、Firefox OS搭載スマホ「Fx0」25日発売 - 端末は吉岡徳仁がデザイン

携帯キャリア 12/23 18:57

2014年12月19日(金)

Top

受験生は必見!! auが"合格祈願"神社のランキングを公開?

携帯キャリア 12/19 16:03

2014年12月17日(水)

Top

KDDI、家族間でデータ容量を贈りあえる「データギフト」18日提供開始

携帯キャリア 12/17 18:58

2014年12月16日(火)

Top

クルーズ客船の飛鳥IIで無線LANサービスを提供

携帯キャリア 12/16 18:34

Top

KDDI、「isai VL LGV31」のボイスパーティ機能に関する不具合を修正

携帯キャリア 12/16 16:07

Top

Firefox OSは何がすごいのか - KDDIの正式発表前にその特徴を知る

携帯キャリア 12/16 12:33

2014年12月12日(金)

Top

auネットワークのMVNO「UQ mobile」が18日スタート - MVNO市場に一石を投じることができるか

携帯キャリア 12/12 12:11

2014年12月11日(木)

Top

KDDI、auの4G LTEに対応したMVNOサービス「UQ mobile」を18日より提供開始

携帯キャリア 12/11 22:14

Top

KDDI、VoLTEに対応した初めてのauスマホ「isai VL」、「URBANO」を12日発売

携帯キャリア 12/11 14:48

Top

au、Firefox OS搭載スマホを23日に発表へ - 「au Firefox OS Event」を開催

携帯キャリア 12/11 12:51

2014年12月09日(火)

Top

この冬一番の注目スマホ! au VoLTE対応の「isai VL LGV31」をチェック

携帯キャリア 12/09 13:31

2014年12月03日(水)

Top

マカフィー、詐欺電話をブロックするアプリを4日よりauユーザー向けに提供

携帯キャリア 12/03 15:13

2014年12月02日(火)

Top

KDDI、au WALLETと連携するガラケー「MARVERA2」を6日発売

携帯キャリア 12/02 17:03

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    NTTドコモ、携帯料金の値下げを断行! 2～4割ほど下がるって本当?
  2. 2

    au PAYが4月9日よりスタート - 「なんとかPay」で後発のKDDIに勝算は？
  3. 3

    「au PAY」が4月9日からスタート。三太郎の日なら最大20％以上の還元も
  4. 4

    ソフトバンク「iPad mini」は65,520円～、「iPad Air」は74,880円～
  5. 5

    ドコモ、2年ぶりのフィーチャーフォン「AQUOS ケータイ」 - 19年2月発売
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む