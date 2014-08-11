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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2014年08月28日(木)

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KDDI、au WALLETやauスマートパスなどサービスを大幅拡充

携帯キャリア 08/28 22:04

2014年08月22日(金)

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エンタメ情報配信の「ナタリー」がKDDI傘下に

携帯キャリア 08/22 15:18

2014年08月20日(水)

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KDDI、301gと軽量の8型タブレット「ASUS MeMO Pad 8」22日発売 - 36,720円

携帯キャリア 08/20 16:57

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日本人のニーズを網羅したスマホ、KDDIら「HTC J butterfly HTL23」を発表 - 発表会には乃木坂46も登場

携帯キャリア 08/20 10:45

2014年08月19日(火)

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KDDI、写真に3D効果を加えられる「デュオカメラ」搭載スマホ - 8月29日発売

携帯キャリア 08/19 14:12

2014年08月13日(水)

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KDDI、国内キャリアとして初めてイギリスでのLTE国際ローミングを提供開始

携帯キャリア 08/13 11:14

2014年08月12日(火)

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au、コミケ86に「弱虫ペダル」の車載型基地局 - 社員もコスプレ姿で登場

携帯キャリア 08/12 11:17

2014年08月11日(月)

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KDDI、iPhoneを1GB増量する「iPhoneデータ増量キャンペーン」を13日開始

携帯キャリア 08/11 17:25

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KDDI、データ定額料がトクになる「デジラ」スタートキャンペーンを13日から

携帯キャリア 08/11 12:48

2014年08月09日(土)

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KDDIと名古屋テレビ、地上波データ放送でスマホにクーポンを配信する実験

携帯キャリア 08/09 10:00

2014年08月08日(金)

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牛角など5ブランドが「au WALLETE」のポイントアップ店に - 通常より3倍

携帯キャリア 08/08 12:29

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