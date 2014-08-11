「au」の最新情報・話題まとめ
2014年08月28日(木)
KDDI、au WALLETやauスマートパスなどサービスを大幅拡充
携帯キャリア 08/28 22:04
2014年08月22日(金)
エンタメ情報配信の「ナタリー」がKDDI傘下に
携帯キャリア 08/22 15:18
2014年08月20日(水)
2014年08月19日(火)
KDDI、写真に3D効果を加えられる「デュオカメラ」搭載スマホ - 8月29日発売
携帯キャリア 08/19 14:12
2014年08月13日(水)
KDDI、国内キャリアとして初めてイギリスでのLTE国際ローミングを提供開始
携帯キャリア 08/13 11:14
2014年08月12日(火)
au、コミケ86に「弱虫ペダル」の車載型基地局 - 社員もコスプレ姿で登場
携帯キャリア 08/12 11:17
2014年08月11日(月)
KDDI、iPhoneを1GB増量する「iPhoneデータ増量キャンペーン」を13日開始
携帯キャリア 08/11 17:25
KDDI、データ定額料がトクになる「デジラ」スタートキャンペーンを13日から
携帯キャリア 08/11 12:48
2014年08月09日(土)
KDDIと名古屋テレビ、地上波データ放送でスマホにクーポンを配信する実験
携帯キャリア 08/09 10:00
2014年08月08日(金)
牛角など5ブランドが「au WALLETE」のポイントアップ店に - 通常より3倍
携帯キャリア 08/08 12:29
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