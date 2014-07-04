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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2014年07月31日(木)

Top

KDDI、2つのレンズで奥行きを感知するAndroidスマホ - 8月下旬より発売

携帯キャリア 07/31 19:08

2014年07月30日(水)

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KDDI、第1四半期決算は増収増益 - 2期連続2桁成長へ、田中社長「非常に順調です」

携帯キャリア 07/30 22:55

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KDDI田中社長、新料金プラン後もキャリアの競争環境「あまり変わっていない」

携帯キャリア 07/30 20:09

Top

「isai LGL22」のOSアップデートが再開 - KDDI

携帯キャリア 07/30 11:21

2014年07月25日(金)

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KDDI、Wi2と協力し富士山頂の山小屋で公衆無線LAN「Wi2 300」を提供

携帯キャリア 07/25 14:12

2014年07月23日(水)

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au史上最強のタフネススマホ「TORQUE」7月25日発売 - 米軍事規格に準拠

携帯キャリア 07/23 16:08

2014年07月22日(火)

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KDDI、「WiMAX 2+」、「4G LTE」対応のモバイルWi-Fiルーター7月31日発売

携帯キャリア 07/22 12:02

2014年07月18日(金)

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au、歩行中のスマホ操作を警告する「歩きスマホ注意アプリ」提供開始

携帯キャリア 07/18 13:34

2014年07月17日(木)

Top

Androidスマートフォン「isai LGL22」がAndroid 4.4.2へOSアップデート - KDDI

携帯キャリア 07/17 11:36

2014年07月16日(水)

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データ通信の満足度調査でWiMAXとauがワンツーフィニッシュ - スマホ新料金プラン選びは「通信品質」が重要?

携帯キャリア 07/16 18:00

2014年07月14日(月)

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KDDI、振ることで機能を引き出す5.5インチスマホ「isai FL」7月18日発売

携帯キャリア 07/14 15:57

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KDDI、防水・防塵・耐落下性能を備えた法人向けタブレットを取扱いへ

携帯キャリア 07/14 14:11

2014年07月10日(木)

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KDDI、台風8号の影響に伴う支援措置実施 - 料金支払い期限1カ月延長など

携帯キャリア 07/10 16:01

2014年07月07日(月)

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「au ベーシックホーム」対応機種拡大 - AndroidをiPhone似のホーム画面に

携帯キャリア 07/07 11:48

2014年07月05日(土)

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au IDって何? あると何ができるの? パスワードを忘れたら?

携帯キャリア 07/05 10:00

2014年07月04日(金)

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「au WALLET カード」申込み数が300万を突破 - 予約開始から約2カ月で達成

携帯キャリア 07/04 12:16

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KDDI、「URBANO L03」でリモートロックできない不具合を修正

携帯キャリア 07/04 12:01

2014年07月01日(火)

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KDDI、「電話カケ放題プラン先行キャンペーン」開始 - 通話定額を先行体験

携帯キャリア 07/01 13:40

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