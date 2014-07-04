「au」の最新情報・話題まとめ
2014年07月31日(木)
KDDI、2つのレンズで奥行きを感知するAndroidスマホ - 8月下旬より発売
携帯キャリア 07/31 19:08
2014年07月30日(水)
KDDI、第1四半期決算は増収増益 - 2期連続2桁成長へ、田中社長「非常に順調です」
携帯キャリア 07/30 22:55
KDDI田中社長、新料金プラン後もキャリアの競争環境「あまり変わっていない」
携帯キャリア 07/30 20:09
「isai LGL22」のOSアップデートが再開 - KDDI
携帯キャリア 07/30 11:21
2014年07月25日(金)
KDDI、Wi2と協力し富士山頂の山小屋で公衆無線LAN「Wi2 300」を提供
携帯キャリア 07/25 14:12
2014年07月23日(水)
au史上最強のタフネススマホ「TORQUE」7月25日発売 - 米軍事規格に準拠
携帯キャリア 07/23 16:08
2014年07月22日(火)
2014年07月18日(金)
au、歩行中のスマホ操作を警告する「歩きスマホ注意アプリ」提供開始
携帯キャリア 07/18 13:34
2014年07月17日(木)
2014年07月16日(水)
2014年07月14日(月)
KDDI、振ることで機能を引き出す5.5インチスマホ「isai FL」7月18日発売
携帯キャリア 07/14 15:57
KDDI、防水・防塵・耐落下性能を備えた法人向けタブレットを取扱いへ
携帯キャリア 07/14 14:11
2014年07月10日(木)
KDDI、台風8号の影響に伴う支援措置実施 - 料金支払い期限1カ月延長など
携帯キャリア 07/10 16:01
2014年07月07日(月)
「au ベーシックホーム」対応機種拡大 - AndroidをiPhone似のホーム画面に
携帯キャリア 07/07 11:48
2014年07月05日(土)
au IDって何? あると何ができるの? パスワードを忘れたら?
携帯キャリア 07/05 10:00
2014年07月04日(金)
「au WALLET カード」申込み数が300万を突破 - 予約開始から約2カ月で達成
携帯キャリア 07/04 12:16
KDDI、「URBANO L03」でリモートロックできない不具合を修正
携帯キャリア 07/04 12:01
2014年07月01日(火)
KDDI、「電話カケ放題プラン先行キャンペーン」開始 - 通話定額を先行体験
携帯キャリア 07/01 13:40
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