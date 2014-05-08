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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2014年05月26日(月)

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災害時に船から通信をサポート、KDDIが船上基地局での実験実施

携帯キャリア 05/26 22:16

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KDDI、災害時の船上基地局の有用性を確認

携帯キャリア 05/26 22:06

2014年05月22日(木)

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機種変更で損をしないために注意したいこと(au編)

携帯キャリア 05/22 16:03

2014年05月21日(水)

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au WALLETをミキティがau制服姿で絶賛「現金だと、小銭探してる間に子供が…」

携帯キャリア 05/21 22:27

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KDDI、4K動画撮影対応のスマホ「Xperia ZL2」5月23日発売

携帯キャリア 05/21 19:20

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au向け「GALAXY S5」、国内で初めてキャリアアグリゲーションに対応

携帯キャリア 05/21 17:06

2014年05月19日(月)

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持っていないと損!? 本格到来するキャッシュレス時代に持ちたい電子マネー・ポイントサービスは?

携帯キャリア 05/19 08:30

2014年05月13日(火)

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KDDI、Android端末のLTE国際ローミングを米国内でも利用可能に

携帯キャリア 05/13 20:08

2014年05月12日(月)

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じぶん銀行、ATM利用手数料無料のauユーザー向けサービス「プレミアムバンクfor au」の提供を21日より開始

携帯キャリア 05/12 20:52

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写真でみるau 2014年夏モデル - 「GALAXY S 5」編

携帯キャリア 05/12 19:27

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「Xperia ZL2」と「AQUOS SERIE」のどちらを買うべきなのか - スペック比較で考える

携帯キャリア 05/12 12:11

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「Xperia ZL2」と「GALAXY S5」のどちらを買うべきなのか - スペック比較で考える

携帯キャリア 05/12 10:54

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写真でみるau 2014夏モデル - 「AQUOS SERIE SHL25」編

携帯キャリア 05/12 09:14

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写真でみるau 2014年夏モデル - 「ASUS MeMO Pad 8」編

携帯キャリア 05/12 08:55

2014年05月11日(日)

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写真でみるau 2014年夏モデル - 「Xperia Z2 Tablet SOT21」編

携帯キャリア 05/11 10:30

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KDDIの2014夏モデル、誰にどの機種がオススメできるのかを考える(後編)

携帯キャリア 05/11 08:00

2014年05月10日(土)

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KDDIの2014夏モデル、誰にどの機種がオススメできるのかを考える(中編)

携帯キャリア 05/10 09:43

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写真で見るau 2014年夏モデル - 「URBANO L03」編

携帯キャリア 05/10 09:36

2014年05月09日(金)

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写真でみるau 2014年夏モデル - 「TORQUE G01」編

携帯キャリア 05/09 16:03

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写真でみるau 2014年夏モデル - 「Xperia ZL2 SOL25」編

携帯キャリア 05/09 14:45

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KDDIの2014夏モデル、誰にどの機種がオススメできるのかを考える(前編)

携帯キャリア 05/09 13:25

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KDDI、2014年夏モデルスマートフォン・タブレットの発売日まとめ

携帯キャリア 05/09 12:21

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写真でみるau 2014年夏モデル -「isai FL」編

携帯キャリア 05/09 12:17

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KDDI田中社長、「価格競争ではなく価値訴求」へ - 新製品発表会レポ

携帯キャリア 05/09 08:47

2014年05月08日(木)

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KDDI、MIL規格準拠の高耐久性のスマホ「TORQUE(トルク)」発売

携帯キャリア 05/08 21:29

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KDDI、インテル最新のクアッドコア搭載した8インチタブ「ASUS MeMO Pad 8」

携帯キャリア 05/08 20:21

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KDDIが世界約3810万店で使える電子マネー「au WALLET」を発表

携帯キャリア 05/08 17:22

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KDDI、10インチサイズで世界最薄・最軽量タブ「Xperia Z2 Tablet SOT21」

携帯キャリア 05/08 16:45

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KDDI、約5.1インチ有機ELを搭載したスマートフォン「GALAXY S5 SCL23」発売

携帯キャリア 05/08 15:44

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KDDI、耐衝撃性能を装備したスマホ初心者/シニア向けモデル「URBANO L03」

携帯キャリア 05/08 15:32

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