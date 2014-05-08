「au」の最新情報・話題まとめ
2014年05月26日(月)
災害時に船から通信をサポート、KDDIが船上基地局での実験実施
携帯キャリア 05/26 22:16
KDDI、災害時の船上基地局の有用性を確認
携帯キャリア 05/26 22:06
2014年05月22日(木)
機種変更で損をしないために注意したいこと(au編)
携帯キャリア 05/22 16:03
2014年05月21日(水)
au WALLETをミキティがau制服姿で絶賛「現金だと、小銭探してる間に子供が…」
携帯キャリア 05/21 22:27
KDDI、4K動画撮影対応のスマホ「Xperia ZL2」5月23日発売
携帯キャリア 05/21 19:20
au向け「GALAXY S5」、国内で初めてキャリアアグリゲーションに対応
携帯キャリア 05/21 17:06
2014年05月19日(月)
2014年05月13日(火)
KDDI、Android端末のLTE国際ローミングを米国内でも利用可能に
携帯キャリア 05/13 20:08
2014年05月12日(月)
写真でみるau 2014年夏モデル - 「GALAXY S 5」編
携帯キャリア 05/12 19:27
写真でみるau 2014夏モデル - 「AQUOS SERIE SHL25」編
携帯キャリア 05/12 09:14
写真でみるau 2014年夏モデル - 「ASUS MeMO Pad 8」編
携帯キャリア 05/12 08:55
2014年05月11日(日)
写真でみるau 2014年夏モデル - 「Xperia Z2 Tablet SOT21」編
携帯キャリア 05/11 10:30
KDDIの2014夏モデル、誰にどの機種がオススメできるのかを考える(後編)
携帯キャリア 05/11 08:00
2014年05月10日(土)
KDDIの2014夏モデル、誰にどの機種がオススメできるのかを考える(中編)
携帯キャリア 05/10 09:43
写真で見るau 2014年夏モデル - 「URBANO L03」編
携帯キャリア 05/10 09:36
2014年05月09日(金)
写真でみるau 2014年夏モデル - 「TORQUE G01」編
携帯キャリア 05/09 16:03
写真でみるau 2014年夏モデル - 「Xperia ZL2 SOL25」編
携帯キャリア 05/09 14:45
KDDIの2014夏モデル、誰にどの機種がオススメできるのかを考える(前編)
携帯キャリア 05/09 13:25
KDDI、2014年夏モデルスマートフォン・タブレットの発売日まとめ
携帯キャリア 05/09 12:21
写真でみるau 2014年夏モデル -「isai FL」編
携帯キャリア 05/09 12:17
KDDI田中社長、「価格競争ではなく価値訴求」へ - 新製品発表会レポ
携帯キャリア 05/09 08:47
2014年05月08日(木)
KDDI、MIL規格準拠の高耐久性のスマホ「TORQUE(トルク)」発売
携帯キャリア 05/08 21:29
KDDI、インテル最新のクアッドコア搭載した8インチタブ「ASUS MeMO Pad 8」
携帯キャリア 05/08 20:21
KDDIが世界約3810万店で使える電子マネー「au WALLET」を発表
携帯キャリア 05/08 17:22
KDDI、耐衝撃性能を装備したスマホ初心者/シニア向けモデル「URBANO L03」
携帯キャリア 05/08 15:32
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