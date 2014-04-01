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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2014年04月21日(月)

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KDDI、今夏にもLTE-Advancedの技術を導入 - 下り最大150Mbpsエリアを一気に拡大へ

携帯キャリア 04/21 19:41

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KDDI、下り150MbpsのLTE通信サービスを2015年3月末に全国約2万局へ

携帯キャリア 04/21 16:16

2014年04月11日(金)

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「Xperia Z Ultra SOL24」がソフト更新でSTAMINAモードなど3機能を追加

携帯キャリア 04/11 15:19

2014年04月03日(木)

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コンテンツ制作は"原作愛"が重要 - 講談社で「進撃の巨人 for auスマートパス」について聞いてきた

携帯キャリア 04/03 17:00

2014年04月02日(水)

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KDDI、ソフトバンク、イー・アクセス、NTTグループの規制緩和に関する要望書を総務大臣に提出

携帯キャリア 04/02 20:21

2014年04月01日(火)

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au×デアゴスティーニ・ジャパンが夢のコラボ、週刊「スマホを作る」創刊

携帯キャリア 04/01 12:32

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