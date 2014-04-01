「au」の最新情報・話題まとめ
2014年04月21日(月)
KDDI、下り150MbpsのLTE通信サービスを2015年3月末に全国約2万局へ
携帯キャリア 04/21 16:16
2014年04月11日(金)
2014年04月03日(木)
2014年04月02日(水)
2014年04月01日(火)
au×デアゴスティーニ・ジャパンが夢のコラボ、週刊「スマホを作る」創刊
携帯キャリア 04/01 12:32
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au PAYが4月9日よりスタート - 「なんとかPay」で後発のKDDIに勝算は？
04/04 19:56
「au PAY」が4月9日からスタート。三太郎の日なら最大20％以上の還元も
04/04 12:20
ソフトバンクとワイモバイル、「AQUOS ケータイ3」を4月5日に予約受付
04/02 22:49
ドコモ・au・ソフトバンク、新元号キャンぺーンは詐欺メールと注意
04/02 12:48
03/30 19:23
auも新型iPad AirとiPad miniを20日発売、3キャリア出揃う
03/19 19:41