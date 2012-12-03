「au」の最新情報・話題まとめ
2012年12月31日(月)
KDDI、LTE対応端末一部利用者に通信障害 - 午前4時過ぎ復旧
携帯キャリア 12/31 10:36
KDDI、LTE対応端末一部利用者に通信障害 - 午前4時過ぎ復旧
携帯キャリア 12/31 10:33
2012年12月28日(金)
KDDIがau携帯電話/固定通信の請求に各種事務手数料を新設、窓口払いは105円
携帯キャリア 12/28 16:23
2012年12月27日(木)
KDDI、特別優待プログラム「ロイヤルメンバーステージ」を2013年3月末終了
携帯キャリア 12/27 14:17
2012年12月25日(火)
KDDIが4G LTE対応スマホ/タブ向けキャンペーンの期間延長、2013年1月末まで
携帯キャリア 12/25 20:39
2012年12月20日(木)
KDDIがiPadで、法人市場へ本格参戦 - 「ビジネスセット割」を開始
携帯キャリア 12/20 18:59
2012年12月18日(火)
2012年12月14日(金)
5型液晶/クアッドコアCPU搭載スマホ「HTC J butterfly」をMNPで購入した
携帯キャリア 12/14 18:48
2012年12月10日(月)
来たよ、未来! タッチレス操作ができるスマホ「VEGA」を使ってみた
携帯キャリア 12/10 18:44
【レビュー】タッチレス操作ができるスマホ「VEGA」を使ってみた
携帯キャリア 12/10 18:36
2012年12月07日(金)
KDDI、一部地域で電話がつながりにくい状況に - サービスへの影響を調査中
携帯キャリア 12/07 18:15
KDDI、オンラインショッピングサイト「au Records」を終了へ
携帯キャリア 12/07 11:52
2012年12月06日(木)
KDDI、フラッグシップモデル「HTC J butterfly」を12月9日より順次発売
携帯キャリア 12/06 17:28
小田急電鉄、ロマンスカーに「au Wi-Fi SPOT」を導入 - 12月13日より
携帯キャリア 12/06 15:28
KDDI、「au one メール」が2013年9月末日にサービス終了
携帯キャリア 12/06 12:41
2012年12月04日(火)
2012年12月03日(月)
KDDI、月額590円で電子書籍読み放題のサービス「ブックパス」をスタート
携帯キャリア 12/03 18:38
KDDI、電子書籍読み放題のサービス「ブックパス」をスタート
携帯キャリア 12/03 18:33
バックナンバー
|2019
|2018
|2017