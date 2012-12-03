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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2012年12月31日(月)

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KDDI、LTE対応端末一部利用者に通信障害 - 午前4時過ぎ復旧

携帯キャリア 12/31 10:36

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KDDI、LTE対応端末一部利用者に通信障害 - 午前4時過ぎ復旧

携帯キャリア 12/31 10:33

2012年12月28日(金)

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KDDIがau携帯電話/固定通信の請求に各種事務手数料を新設、窓口払いは105円

携帯キャリア 12/28 16:23

2012年12月27日(木)

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KDDI、特別優待プログラム「ロイヤルメンバーステージ」を2013年3月末終了

携帯キャリア 12/27 14:17

2012年12月25日(火)

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KDDIが4G LTE対応スマホ/タブ向けキャンペーンの期間延長、2013年1月末まで

携帯キャリア 12/25 20:39

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KDDI、4G LTE対応スマホ/タブレット向けキャンペーンの期間延長 - 2013年1月31日まで

携帯キャリア 12/25 20:35

2012年12月20日(木)

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KDDIがiPadで、法人市場へ本格参戦 - 「ビジネスセット割」を開始

携帯キャリア 12/20 18:59

2012年12月18日(火)

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NHN Japan、18歳未満のLINEユーザーにID検索機能を停止 - auのAndroidで

携帯キャリア 12/18 13:01

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NHN Japan、18歳未満のLINEユーザーにID検索機能を停止 - au版Androidで

携帯キャリア 12/18 12:58

2012年12月14日(金)

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5型液晶/クアッドコアCPU搭載スマホ「HTC J butterfly」をMNPで購入した

携帯キャリア 12/14 18:48

2012年12月10日(月)

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来たよ、未来! タッチレス操作ができるスマホ「VEGA」を使ってみた

携帯キャリア 12/10 18:44

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【レビュー】タッチレス操作ができるスマホ「VEGA」を使ってみた

携帯キャリア 12/10 18:36

2012年12月07日(金)

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KDDI、一部地域で電話がつながりにくい状況に - サービスへの影響を調査中

携帯キャリア 12/07 18:15

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KDDI、オンラインショッピングサイト「au Records」を終了へ

携帯キャリア 12/07 11:52

2012年12月06日(木)

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KDDI、フラッグシップモデル「HTC J butterfly」を12月9日より順次発売

携帯キャリア 12/06 17:28

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小田急電鉄、ロマンスカーに「au Wi-Fi SPOT」を導入 - 12月13日より

携帯キャリア 12/06 15:28

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KDDI、「au one メール」が2013年9月末日にサービス終了

携帯キャリア 12/06 12:41

2012年12月04日(火)

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KDDI、IGZO搭載のAndroidタブレット「AQUOS PAD SHT21」を12月7日に発売

携帯キャリア 12/04 16:57

2012年12月03日(月)

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KDDI、月額590円で電子書籍読み放題のサービス「ブックパス」をスタート

携帯キャリア 12/03 18:38

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KDDI、電子書籍読み放題のサービス「ブックパス」をスタート

携帯キャリア 12/03 18:33

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