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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2012年09月28日(金)

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KDDI、「4G LTE」のエリアページを刷新 - 合計255カ所を追加

携帯キャリア 09/28 21:48

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KDDIが「4G LTE」のサービスエリアページを更新 - 合計255カ所を追加

携帯キャリア 09/28 21:44

2012年09月27日(木)

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KDDI、「AQUOS PHONE SERIE ISW16SH」の通信切り替えの不具合など対処

携帯キャリア 09/27 14:14

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KDDI、「AQUOS PHONE SERIE ISW16SH」の通信切り替え時の不具合に対処

携帯キャリア 09/27 14:11

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KDDI、「HTC EVO WiMAX ISW11HT」が災害・避難情報の重複受信の不具合対処

携帯キャリア 09/27 12:57

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KDDI、「HTC EVO WiMAX ISW11HT」で災害・避難情報の重複受信の不具合対処

携帯キャリア 09/27 12:53

2012年09月25日(火)

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KDDI、「HTC EVO 3D ISW12HT」がOSアップデートでAndroid 4.0に対応

携帯キャリア 09/25 22:18

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KDDI、「HTC EVO 3D ISW12HT」向けにAndroid 4.0へのOSアップデートを提供

携帯キャリア 09/25 22:17

2012年09月21日(金)

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KDDI、mora for LISMOのリニューアルに伴い「まとめてau支払い」利用終了へ

携帯キャリア 09/21 22:57

Top

KDDI、「auスマートパス」をiPhoneユーザー向けに拡大 - 12月末まで無料

携帯キャリア 09/21 17:40

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KDDI、iPhone 5発売日に「スペシャルカウントダウンイベント」を開催

携帯キャリア 09/21 15:47

2012年09月15日(土)

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iPhone 5発売日に照準? 9月21日スタートが公表されたLTEサービス「4G LTE」の全貌 - KDDI説明会

携帯キャリア 09/15 01:44

2012年09月14日(金)

Top

「au Wi-Fi SPOT」提供数が20万を突破 - HOME SPOT CUBEも120万台超えに

携帯キャリア 09/14 23:24

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KDDI、iPhone 5利用者向けに「紛失補償オプション(i)」を提供

携帯キャリア 09/14 22:57

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KDDI、「4G LTE」対応の「海外ダブル定額」が21日より提供開始

携帯キャリア 09/14 19:27

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KDDI、「4G LTE」対応の海外パケット定額サービス「海外ダブル定額」を発表

携帯キャリア 09/14 19:24

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KDDI、次世代高速通信「4G LTE」を9月21日より開始

携帯キャリア 09/14 19:23

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KDDI、MNP基本料割引キャンペーン「女子割」を実施 - 月額980円を割引

携帯キャリア 09/14 18:28

Top

KDDI、iPhone 5の料金プランと価格を発表 - 16GBモデル実質0円

携帯キャリア 09/14 18:24

Top

au版iPhone 5でテザリング解禁に

携帯キャリア 09/14 17:51

Top

KDDI、次世代高速通信「4G LTE」を9月21日より開始- iPhone 5で利用可能に

携帯キャリア 09/14 16:52

Top

4つの電話付加サービスを月額315円に - KDDIが「電話きほんパック」を発表

携帯キャリア 09/14 16:33

2012年09月13日(木)

Top

KDDI版「iPhone 5」の予約受付も9月14日から - 16時よりスタート

携帯キャリア 09/13 18:34

2012年09月12日(水)

Top

「GALAXY SII WiMAX ISW11SC」がOSアップデートでAndroid 4.0に対応 - KDDI

携帯キャリア 09/12 20:55

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KDDI、「GALAXY SII WiMAX ISW11SC」をAndroid 4.0に対応 - 13日より

携帯キャリア 09/12 20:47

Top

KDDI、スマホ8機種向けに最新ソフト提供 - 「LISMO Player」を更新

携帯キャリア 09/12 19:31

Top

KDDI、スマホ8機種向けに「LISMO Player」の最新ソフトを提供

携帯キャリア 09/12 19:25

2012年09月07日(金)

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KDDI、災害用伝言板サービスで安否情報の登録をWi-Fiからも可能に

携帯キャリア 09/07 11:24

Top

KDDI、災害用伝言板サービスを機能拡充 - Wi-Fiからも安否情報登録可能に

携帯キャリア 09/07 11:19

2012年09月05日(水)

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KDDI、ケーブルテレビ会社30局でauスマートバリューの申込みを受付

携帯キャリア 09/05 16:05

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