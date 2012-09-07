「au」の最新情報・話題まとめ
2012年09月28日(金)
KDDI、「4G LTE」のエリアページを刷新 - 合計255カ所を追加
携帯キャリア 09/28 21:48
KDDIが「4G LTE」のサービスエリアページを更新 - 合計255カ所を追加
携帯キャリア 09/28 21:44
2012年09月27日(木)
2012年09月25日(火)
2012年09月21日(金)
KDDI、mora for LISMOのリニューアルに伴い「まとめてau支払い」利用終了へ
携帯キャリア 09/21 22:57
KDDI、「auスマートパス」をiPhoneユーザー向けに拡大 - 12月末まで無料
携帯キャリア 09/21 17:40
KDDI、iPhone 5発売日に「スペシャルカウントダウンイベント」を開催
携帯キャリア 09/21 15:47
2012年09月15日(土)
2012年09月14日(金)
KDDI、iPhone 5利用者向けに「紛失補償オプション(i)」を提供
携帯キャリア 09/14 22:57
KDDI、「4G LTE」対応の「海外ダブル定額」が21日より提供開始
携帯キャリア 09/14 19:27
KDDI、「4G LTE」対応の海外パケット定額サービス「海外ダブル定額」を発表
携帯キャリア 09/14 19:24
KDDI、次世代高速通信「4G LTE」を9月21日より開始
携帯キャリア 09/14 19:23
KDDI、MNP基本料割引キャンペーン「女子割」を実施 - 月額980円を割引
携帯キャリア 09/14 18:28
KDDI、iPhone 5の料金プランと価格を発表 - 16GBモデル実質0円
携帯キャリア 09/14 18:24
au版iPhone 5でテザリング解禁に
携帯キャリア 09/14 17:51
KDDI、次世代高速通信「4G LTE」を9月21日より開始- iPhone 5で利用可能に
携帯キャリア 09/14 16:52
4つの電話付加サービスを月額315円に - KDDIが「電話きほんパック」を発表
携帯キャリア 09/14 16:33
2012年09月13日(木)
KDDI版「iPhone 5」の予約受付も9月14日から - 16時よりスタート
携帯キャリア 09/13 18:34
2012年09月12日(水)
KDDI、スマホ8機種向けに最新ソフト提供 - 「LISMO Player」を更新
携帯キャリア 09/12 19:31
KDDI、スマホ8機種向けに「LISMO Player」の最新ソフトを提供
携帯キャリア 09/12 19:25
2012年09月07日(金)
KDDI、災害用伝言板サービスで安否情報の登録をWi-Fiからも可能に
携帯キャリア 09/07 11:24
KDDI、災害用伝言板サービスを機能拡充 - Wi-Fiからも安否情報登録可能に
携帯キャリア 09/07 11:19
2012年09月05日(水)
KDDI、ケーブルテレビ会社30局でauスマートバリューの申込みを受付
携帯キャリア 09/05 16:05
バックナンバー
|2019
|2018
|2017