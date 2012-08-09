「au」の最新情報・話題まとめ
2012年08月31日(金)
KDDI、「ARROWS Z ISW13F」の画面の自動消灯など複数の不具合を改善
携帯キャリア 08/31 17:17
KDDI、「ARROWS Z ISW13F」のソフト更新で画面の自動消灯の不具合を改善
携帯キャリア 08/31 17:12
KDDI、「Wi-FiWALKER DATA08W」が通信時に接続不可となる不具合など対処
携帯キャリア 08/31 15:40
「Wi-FiWALKER DATA08W」が通信時に接続不可となる不具合などに対処
携帯キャリア 08/31 15:34
2012年08月30日(木)
auスマートパス版「LINE」はここが変わる - KDDIとNHN Japanが会見
携帯キャリア 08/30 21:41
auスマートパスと写真ブラウザ「guPix」が機能連携
携帯キャリア 08/30 20:00
auスマートパスと写真ブラウザ「guPix」が9月3日から機能連携を開始
携帯キャリア 08/30 20:00
NHN Japan、「LINE」アプリをauスマートパス利用者向けに9月3日提供
携帯キャリア 08/30 14:07
NHN Japan、「LINE」アプリをauスマートパス利用者向けに提供
携帯キャリア 08/30 14:07
2012年08月29日(水)
au Wi-Fi SPOT、大規模災害にau以外のユーザーに無料開放
携帯キャリア 08/29 15:52
2012年08月27日(月)
KDDI、台風15号の影響受け鹿児島県と長崎県の一部で通信障害
携帯キャリア 08/27 20:44
KDDI研究所が通信のしくみが学べる「夏休み親子体験ツアー」を開催
携帯キャリア 08/27 16:38
「AQUOS PHONE SERIE ISW16SH」がソフト更新、動画生成時の不具合に対処
携帯キャリア 08/27 16:13
「AQUOS PHONE SERIE ISW16SH」の動画生成時に再起動する不具合が改善
携帯キャリア 08/27 16:09
KDDI、「WE ARE! auでiPhoneキャンペーン」実施期間の延長を発表
携帯キャリア 08/27 15:52
2012年08月23日(木)
KDDI、ソニエリ「BRAVIA Phone U1」など携帯6機種のソフトウェア更新を実施
携帯キャリア 08/23 22:47
2012年08月21日(火)
「URBANO PROGRESSO」のソフト更新で通話が途切れる事象など改善 - KDDI
携帯キャリア 08/21 18:00
KDDI、「URBANO PROGRESSO」のソフト更新で通話が途切れる事象など改善
携帯キャリア 08/21 17:41
KDDI、グローバル衛星携帯電話「IsatPhone Pro」を提供開始
携帯キャリア 08/21 13:14
2012年08月16日(木)
「GALAXY SII WiMAX ISW11SC」のソフト更新でSMS表示の不具合改善
携帯キャリア 08/16 18:42
2012年08月14日(火)
auスマートバリューの新TVCMが8月16日公開 - チアリーダーの剛力彩芽が登場
携帯キャリア 08/14 19:24
2012年08月10日(金)
2012年08月09日(木)
KDDI、スマホ8機種を対象に「LISMO Player(Ver.3.0)」へのアップデート
携帯キャリア 08/09 19:41
「auかんたん決済」のEdyチャージがクレジットカードで利用可能に
携帯キャリア 08/09 19:08
KDDI、「ARROWS Z ISW13F」をソフト更新 - ロック解除の不具合などに対処
携帯キャリア 08/09 16:05
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