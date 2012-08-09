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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2012年08月31日(金)

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KDDI、「AQUOS PHONE IS11SH」など3機種でソフト更新 - Wi-Fi品質向上など

携帯キャリア 08/31 19:40

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KDDI、「AQUOS PHONE IS11SH」など3機種でmicroSDXC装着時の不具合に対処

携帯キャリア 08/31 19:26

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KDDI、「ARROWS Z ISW13F」の画面の自動消灯など複数の不具合を改善

携帯キャリア 08/31 17:17

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KDDI、「ARROWS Z ISW13F」のソフト更新で画面の自動消灯の不具合を改善

携帯キャリア 08/31 17:12

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KDDI、「Wi-FiWALKER DATA08W」が通信時に接続不可となる不具合など対処

携帯キャリア 08/31 15:40

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「Wi-FiWALKER DATA08W」が通信時に接続不可となる不具合などに対処

携帯キャリア 08/31 15:34

2012年08月30日(木)

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auスマートパス版「LINE」はここが変わる - KDDIとNHN Japanが会見

携帯キャリア 08/30 21:41

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【レポート】auスマートパス版の「LINE」はここが違う - KDDIとNHN Japanが会見

携帯キャリア 08/30 21:40

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auスマートパスと写真ブラウザ「guPix」が機能連携

携帯キャリア 08/30 20:00

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auスマートパスと写真ブラウザ「guPix」が9月3日から機能連携を開始

携帯キャリア 08/30 20:00

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NHN Japan、「LINE」アプリをauスマートパス利用者向けに9月3日提供

携帯キャリア 08/30 14:07

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NHN Japan、「LINE」アプリをauスマートパス利用者向けに提供

携帯キャリア 08/30 14:07

2012年08月29日(水)

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au Wi-Fi SPOT、大規模災害にau以外のユーザーに無料開放

携帯キャリア 08/29 15:52

2012年08月27日(月)

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KDDI、台風15号の影響受け鹿児島県と長崎県の一部で通信障害

携帯キャリア 08/27 20:44

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KDDI研究所が通信のしくみが学べる「夏休み親子体験ツアー」を開催

携帯キャリア 08/27 16:38

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「AQUOS PHONE SERIE ISW16SH」がソフト更新、動画生成時の不具合に対処

携帯キャリア 08/27 16:13

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「AQUOS PHONE SERIE ISW16SH」の動画生成時に再起動する不具合が改善

携帯キャリア 08/27 16:09

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KDDI、「WE ARE! auでiPhoneキャンペーン」実施期間の延長を発表

携帯キャリア 08/27 15:52

2012年08月23日(木)

Top

KDDI、ソニエリ「BRAVIA Phone U1」など携帯6機種のソフトウェア更新を実施

携帯キャリア 08/23 22:47

2012年08月21日(火)

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「URBANO PROGRESSO」のソフト更新で通話が途切れる事象など改善 - KDDI

携帯キャリア 08/21 18:00

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KDDI、「URBANO PROGRESSO」のソフト更新で通話が途切れる事象など改善

携帯キャリア 08/21 17:41

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KDDI、グローバル衛星携帯電話「IsatPhone Pro」を提供開始

携帯キャリア 08/21 13:14

2012年08月16日(木)

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「GALAXY SII WiMAX ISW11SC」のソフト更新でSMS表示の不具合改善

携帯キャリア 08/16 18:42

2012年08月14日(火)

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auスマートバリューの新TVCMが8月16日公開 - チアリーダーの剛力彩芽が登場

携帯キャリア 08/14 19:24

2012年08月10日(金)

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KDDI、「Optimus X IS11LG」のOSアップデートでAndroid 4.0に対応

携帯キャリア 08/10 19:36

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KDDI、「Optimus X IS11LG」のAndroid 4.0へのOSアップデート実施

携帯キャリア 08/10 18:47

2012年08月09日(木)

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KDDI、スマホ8機種を対象に「LISMO Player(Ver.3.0)」へのアップデート

携帯キャリア 08/09 19:41

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KDDI、スマホ8機種に最新ソフト提供 - 「LISMO Player(Ver.3.0)」へ更新

携帯キャリア 08/09 19:08

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「auかんたん決済」のEdyチャージがクレジットカードで利用可能に

携帯キャリア 08/09 19:08

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KDDI、「ARROWS Z ISW13F」をソフト更新 - ロック解除の不具合などに対処

携帯キャリア 08/09 16:05

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