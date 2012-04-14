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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2012年04月26日(木)

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KDDI決算田中社長が公言、業績は順調、auモメンタムは完全回復

携帯キャリア 04/26 17:38

2012年04月20日(金)

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HTCとKDDIが発表会 - 日本市場向けAndroidスマホ「HTC J」を紹介

携帯キャリア 04/20 20:17

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KDDIがAndroid 4.0搭載スマホ「HTC J ISW13HT」発表 - 日本向け機能を網羅

携帯キャリア 04/20 14:07

2012年04月18日(水)

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KDDI、絵文字デザインをリニューアル - ドコモ絵文字と共通化

携帯キャリア 04/18 19:34

2012年04月17日(火)

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家具見本市「ミラノサローネ2012」でKDDIがスマホのコンセプトモデル展示

携帯キャリア 04/17 23:00

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KDDIのAndroidスマホ「MOTOROLA RAZR」を試す - 厚さ7.1mmの薄型堅牢スマホの実力は?

携帯キャリア 04/17 22:30

2012年04月16日(月)

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KDDI、au版iPhone 4SにおいてMMSとビジュアルボイスメールを提供開始

携帯キャリア 04/16 20:41

2012年04月14日(土)

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KDDIが「国際SMS」を4月18日より開始 - 送信は1通100円

携帯キャリア 04/14 01:36

2012年04月12日(木)

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KDDI、GPS搭載のイリジウム衛星携帯電話「Extreme」を発表

携帯キャリア 04/12 22:10

2012年04月10日(火)

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ローソン、「LAWSON Wi-Fi」のログイン方法や利用規約を変更へ

携帯キャリア 04/10 20:05

2012年04月07日(土)

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ローソン、全国約6,000店舗で24時間無料の公衆無線LANサービスを開始

携帯キャリア 04/07 13:17

2012年04月05日(木)

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KDDIが新技術「EV-DO Advanced」を4月10日より導入 - 混雑緩和でデータ通信実効速度が2倍

携帯キャリア 04/05 22:52

2012年04月03日(火)

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KDDI、留守番電話機能を拡充しiPhone 4Sのビジュアルボイスメールに対応

携帯キャリア 04/03 12:44

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