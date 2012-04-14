「au」の最新情報・話題まとめ
2012年04月26日(木)
KDDI決算田中社長が公言、業績は順調、auモメンタムは完全回復
携帯キャリア 04/26 17:38
2012年04月20日(金)
HTCとKDDIが発表会 - 日本市場向けAndroidスマホ「HTC J」を紹介
携帯キャリア 04/20 20:17
2012年04月18日(水)
KDDI、絵文字デザインをリニューアル - ドコモ絵文字と共通化
携帯キャリア 04/18 19:34
2012年04月17日(火)
家具見本市「ミラノサローネ2012」でKDDIがスマホのコンセプトモデル展示
携帯キャリア 04/17 23:00
2012年04月16日(月)
KDDI、au版iPhone 4SにおいてMMSとビジュアルボイスメールを提供開始
携帯キャリア 04/16 20:41
2012年04月14日(土)
KDDIが「国際SMS」を4月18日より開始 - 送信は1通100円
携帯キャリア 04/14 01:36
2012年04月12日(木)
KDDI、GPS搭載のイリジウム衛星携帯電話「Extreme」を発表
携帯キャリア 04/12 22:10
2012年04月10日(火)
ローソン、「LAWSON Wi-Fi」のログイン方法や利用規約を変更へ
携帯キャリア 04/10 20:05
2012年04月07日(土)
ローソン、全国約6,000店舗で24時間無料の公衆無線LANサービスを開始
携帯キャリア 04/07 13:17
2012年04月05日(木)
2012年04月03日(火)
KDDI、留守番電話機能を拡充しiPhone 4Sのビジュアルボイスメールに対応
携帯キャリア 04/03 12:44
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