「au」の最新情報・話題まとめ
2012年03月31日(土)
通信障害の原因と今後の対策を発表 - KDDI
携帯キャリア 03/31 06:06
2012年03月29日(木)
au携帯電話が「津波警報」の緊急速報メールに対応
携帯キャリア 03/29 20:14
KDDI、au版iPhone 4SにおけるMMS/ビジュアルボイスメールなどの対応を延期
携帯キャリア 03/29 18:58
2012年03月28日(水)
auスマートバリューで固定回線とスマートフォンをお得にセット利用!!
携帯キャリア 03/28 13:53
2012年03月21日(水)
2012年03月14日(水)
2012年03月13日(火)
KDDI、iPhone 4S向けにEメールのリアルタイム受信サービスを開始
携帯キャリア 03/13 15:51
2012年03月08日(木)
KDDI、「Xperia acro HD IS12S」を3月10日より発売開始
携帯キャリア 03/08 18:51
au版のiPhone 4SがFaceTimeとiMessageに対応
携帯キャリア 03/08 18:27
2012年03月07日(水)
KDDI、発災時の復旧状況情報を「Google災害時ライフラインマップ」へ提供
携帯キャリア 03/07 22:32
2012年03月02日(金)
KDDIが「auスマートパス」提供記念イベント開催 - 剛力彩芽がゲストで登場
携帯キャリア 03/02 19:00
バックナンバー
|2019
|2018
|2017