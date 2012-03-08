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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2012年03月31日(土)

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通信障害の原因と今後の対策を発表 - KDDI

携帯キャリア 03/31 06:06

2012年03月29日(木)

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au携帯電話が「津波警報」の緊急速報メールに対応

携帯キャリア 03/29 20:14

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KDDI、au版iPhone 4SにおけるMMS/ビジュアルボイスメールなどの対応を延期

携帯キャリア 03/29 18:58

2012年03月28日(水)

Top

auスマートバリューで固定回線とスマートフォンをお得にセット利用!!

携帯キャリア 03/28 13:53

2012年03月21日(水)

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GALAXY SII WiMAX ISW11SCの新色「セラミックホワイト」が登場 - KDDI

携帯キャリア 03/21 19:08

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KDDI、au版iPhone 4SとWindows Phone IS12Tで「待ちうた」のサービスを提供

携帯キャリア 03/21 15:29

2012年03月14日(水)

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KDDI、au版iPhone 4SおよびiOS搭載機器向けに「au Wi-Fi接続ツール」を提供

携帯キャリア 03/14 16:20

2012年03月13日(火)

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KDDI、iPhone 4S向けにEメールのリアルタイム受信サービスを開始

携帯キャリア 03/13 15:51

2012年03月08日(木)

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KDDI、「Xperia acro HD IS12S」を3月10日より発売開始

携帯キャリア 03/08 18:51

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au版のiPhone 4SがFaceTimeとiMessageに対応

携帯キャリア 03/08 18:27

2012年03月07日(水)

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KDDI、発災時の復旧状況情報を「Google災害時ライフラインマップ」へ提供

携帯キャリア 03/07 22:32

2012年03月02日(金)

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KDDIが「auスマートパス」提供記念イベント開催 - 剛力彩芽がゲストで登場

携帯キャリア 03/02 19:00

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