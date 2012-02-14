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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2012年02月29日(水)

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ローソン、24時間無料の無線LANサービス「LAWSON Wi-Fi」を全店に導入

携帯キャリア 02/29 21:55

2012年02月23日(木)

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2012年3月13日より、au版のiPhone 4SでEメール着信通知機能が利用可能に

携帯キャリア 02/23 17:24

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auスマホ「MOTOROLA PHOTON」にアップデート、SMS送信機能など追加

携帯キャリア 02/23 03:37

2012年02月20日(月)

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KDDI、スマートフォン向けEメールアプリを刷新 - 対象は11機種

携帯キャリア 02/20 23:50

2012年02月15日(水)

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KDDIの通信障害に行政指導、総務省が再発防止を要求

携帯キャリア 02/15 20:23

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総務省がKDDIの通信障害に対し行政指導 - 再発防止策を要求

携帯キャリア 02/15 18:19

2012年02月14日(火)

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宅内無線LANサービス「Wi-Fi HOME SPOT」がスタート - KDDI

携帯キャリア 02/14 20:35

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