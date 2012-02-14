「au」の最新情報・話題まとめ
2012年02月29日(水)
ローソン、24時間無料の無線LANサービス「LAWSON Wi-Fi」を全店に導入
携帯キャリア 02/29 21:55
2012年02月23日(木)
2012年3月13日より、au版のiPhone 4SでEメール着信通知機能が利用可能に
携帯キャリア 02/23 17:24
auスマホ「MOTOROLA PHOTON」にアップデート、SMS送信機能など追加
携帯キャリア 02/23 03:37
2012年02月20日(月)
KDDI、スマートフォン向けEメールアプリを刷新 - 対象は11機種
携帯キャリア 02/20 23:50
2012年02月15日(水)
KDDIの通信障害に行政指導、総務省が再発防止を要求
携帯キャリア 02/15 20:23
総務省がKDDIの通信障害に対し行政指導 - 再発防止策を要求
携帯キャリア 02/15 18:19
2012年02月14日(火)
宅内無線LANサービス「Wi-Fi HOME SPOT」がスタート - KDDI
携帯キャリア 02/14 20:35
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