「au」の最新情報・話題まとめ
2012年01月31日(火)
テンキー搭載のスマホ版INFOBAR「C01」が2月3日に発売 - KDDI
携帯キャリア 01/31 23:16
2012年01月27日(金)
「au one Friends Note」が機能を拡張 - クラウドと連携可能に
携帯キャリア 01/27 22:43
2012年01月26日(木)
au版のiPhone 4S、27日午前9時よりEメールで絵文字の送受信が可能に
携帯キャリア 01/26 15:31
2012年01月16日(月)
KDDIが新機種・サービスを発表、新スローガンは「あたらしい自由。」
携帯キャリア 01/16 20:46
KDDI、厚さ7.1mmの薄型スマートフォン「MOTOROLA RAZR IS12M」発表
携帯キャリア 01/16 18:57
ワンセグや防水機能を備えたau版Xperia acro HD「IS12S」が登場
携帯キャリア 01/16 18:49
約4.0インチのIPS液晶を搭載したauスマホ「optimus X IS11LG」が登場
携帯キャリア 01/16 18:18
WiMAX通信に対応したau版GALAXY SII「ISW11SC」が登場
携帯キャリア 01/16 18:11
KDDI、スマホ版INFOBARに新機種、テンキー搭載ストレート型の「C01」登場
携帯キャリア 01/16 13:03
KDDI、ストレートタイプ「INFOBAR C01」などスマートフォン5機種を発表
携帯キャリア 01/16 12:31
2012年01月07日(土)
2012年01月06日(金)
2012年01月01日(日)
冬こそ節電!! スマートフォンもエコに使おう
携帯キャリア 01/01 00:00
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