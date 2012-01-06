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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2012年01月31日(火)

Top

テンキー搭載のスマホ版INFOBAR「C01」が2月3日に発売 - KDDI

携帯キャリア 01/31 23:16

2012年01月27日(金)

Top

「au one Friends Note」が機能を拡張 - クラウドと連携可能に

携帯キャリア 01/27 22:43

2012年01月26日(木)

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au版のiPhone 4S、27日午前9時よりEメールで絵文字の送受信が可能に

携帯キャリア 01/26 15:31

2012年01月16日(月)

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KDDIが新機種・サービスを発表、新スローガンは「あたらしい自由。」

携帯キャリア 01/16 20:46

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KDDI、厚さ7.1mmの薄型スマートフォン「MOTOROLA RAZR IS12M」発表

携帯キャリア 01/16 18:57

Top

ワンセグや防水機能を備えたau版Xperia acro HD「IS12S」が登場

携帯キャリア 01/16 18:49

Top

約4.0インチのIPS液晶を搭載したauスマホ「optimus X IS11LG」が登場

携帯キャリア 01/16 18:18

Top

WiMAX通信に対応したau版GALAXY SII「ISW11SC」が登場

携帯キャリア 01/16 18:11

Top

KDDI、スマホ版INFOBARに新機種、テンキー搭載ストレート型の「C01」登場

携帯キャリア 01/16 13:03

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KDDI、ストレートタイプ「INFOBAR C01」などスマートフォン5機種を発表

携帯キャリア 01/16 12:31

2012年01月07日(土)

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KDDI、厚さ6.7mm・約105gのAndroidスマホ「ARROWS ES」を1月7日発売

携帯キャリア 01/07 04:15

2012年01月06日(金)

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KDDI、PHOTONやDIGNOがWiMAX上り高速化に対応 - 上り最大15.4Mbpsに

携帯キャリア 01/06 18:01

2012年01月01日(日)

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冬こそ節電!! スマートフォンもエコに使おう

携帯キャリア 01/01 00:00

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