「au」の最新情報・話題まとめ
2011年07月28日(木)
2011年07月27日(水)
世界初のMango搭載Windows Phone「IS12T」 - その魅力を写真で解説!!
携帯キャリア 07/27 23:17
「プロに選んで欲しい」Windows Phone 7.5搭載スマートフォン、auから
携帯キャリア 07/27 16:03
2011年07月26日(火)
auのWiMAXスマホ向け「+WiMAX」 - 端末購入月とその翌月の月額料が無料に
携帯キャリア 07/26 10:53
2011年07月25日(月)
KDDI、1Q決算は減収増益 - 「スマートフォンシフトを本格化」
携帯キャリア 07/25 22:29
2011年07月22日(金)
au携帯・スマホ向け「au one toto」 - 最高6億円の「BIG」が購入可能
携帯キャリア 07/22 19:48
KDDI、Android搭載のビジネススマートフォン「EIS01PT」発表
携帯キャリア 07/22 15:11
2011年07月21日(木)
KDDI、高齢者の見守り機能と歩数計を搭載したau携帯「Mi-Look」発表
携帯キャリア 07/21 14:35
「シンプルモード」で使いやすいauスマートフォン「MIRACH IS11PT」が登場
携帯キャリア 07/21 13:52
2011年07月20日(水)
au oneアドレス帳がFacebookと連携 - 友達検索機能がスタート
携帯キャリア 07/20 19:56
2011年07月06日(水)
KDDI、LEDイルミネーションと1,620万画素カメラが特徴の「S007」発売
携帯キャリア 07/06 17:33
KDDI、タフネススマートフォン「G'zOne IS11CA」を7月14日発売
携帯キャリア 07/06 16:23
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