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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2011年07月28日(木)

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auのAndroid端末向けセキュリティサービス「KDDI 3LM Security」が11月提供

携帯キャリア 07/28 19:50

2011年07月27日(水)

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世界初のMango搭載Windows Phone「IS12T」 - その魅力を写真で解説!!

携帯キャリア 07/27 23:17

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「プロに選んで欲しい」Windows Phone 7.5搭載スマートフォン、auから

携帯キャリア 07/27 16:03

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Windows Phone 7.5搭載のauスマートフォン「IS12T」が登場 - 9月以降に発売

携帯キャリア 07/27 13:37

2011年07月26日(火)

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auのWiMAXスマホ向け「+WiMAX」 - 端末購入月とその翌月の月額料が無料に

携帯キャリア 07/26 10:53

2011年07月25日(月)

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KDDI、1Q決算は減収増益 - 「スマートフォンシフトを本格化」

携帯キャリア 07/25 22:29

2011年07月22日(金)

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au携帯・スマホ向け「au one toto」 - 最高6億円の「BIG」が購入可能

携帯キャリア 07/22 19:48

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KDDI、Android搭載のビジネススマートフォン「EIS01PT」発表

携帯キャリア 07/22 15:11

2011年07月21日(木)

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KDDIが高齢者向け新製品発表 - Androidスマートフォン「MIRACH IS11PT」など

携帯キャリア 07/21 15:48

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KDDI、高齢者の見守り機能と歩数計を搭載したau携帯「Mi-Look」発表

携帯キャリア 07/21 14:35

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「シンプルモード」で使いやすいauスマートフォン「MIRACH IS11PT」が登場

携帯キャリア 07/21 13:52

2011年07月20日(水)

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au oneアドレス帳がFacebookと連携 - 友達検索機能がスタート

携帯キャリア 07/20 19:56

2011年07月06日(水)

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KDDI、LEDイルミネーションと1,620万画素カメラが特徴の「S007」発売

携帯キャリア 07/06 17:33

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KDDI、タフネススマートフォン「G'zOne IS11CA」を7月14日発売

携帯キャリア 07/06 16:23

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