「au」の最新情報・話題まとめ
2011年06月29日(水)
KDDI、スマートフォン向け公衆無線LANサービス「au Wi-Fi SPOT」提供
携帯キャリア 06/29 20:52
2011年06月27日(月)
2011年06月22日(水)
KDDI、iidaブランド初のスマートフォン「INFOBAR A01」 - 6月30日発売
携帯キャリア 06/22 18:37
KDDI、ツインカメラの3D対応スマートフォン「IS11SH」 - 6月29日発売
携帯キャリア 06/22 18:14
KDDI、テンキー搭載スライド型スマートフォン「IS11SH」 - 6月24日発売
携帯キャリア 06/22 17:00
KDDI、アデリーペンギンが登場する防水ケータイ「CA007」 - 6月30日発売
携帯キャリア 06/22 17:00
KDDI、ワンセグ・おサイフ対応の「Xperia acro IS11S」を6月24日より発売
携帯キャリア 06/22 16:14
2011年06月21日(火)
「あなたはどれを買う?」 - auのスマートフォン夏モデルを写真でおさらい
携帯キャリア 06/21 19:41
2011年06月13日(月)
節電総合サービス「KDDI 節電ひろば」が6月16日にスタート
携帯キャリア 06/13 20:46
2011年06月10日(金)
KDDI、モバイルWi-Fiルーター「Wi-Fi WALKER DATA06」を発売
携帯キャリア 06/10 17:02
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