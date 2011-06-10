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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2011年06月29日(水)

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auが国際ローミングサービスを拡充、Androidアプリ「GLOBAL PASSPORT」提供

携帯キャリア 06/29 22:05

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KDDI、スマートフォン向け公衆無線LANサービス「au Wi-Fi SPOT」提供

携帯キャリア 06/29 20:52

2011年06月27日(月)

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オール、「smart ways」ブランドでau「Xperia acro IS11S」ケースなど提供

携帯キャリア 06/27 21:49

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au one Brand Gardenで「Xperia acro IS11S」などの専用ジャケットを販売

携帯キャリア 06/27 18:20

2011年06月22日(水)

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KDDI、iidaブランド初のスマートフォン「INFOBAR A01」 - 6月30日発売

携帯キャリア 06/22 18:37

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KDDI、ツインカメラの3D対応スマートフォン「IS11SH」 - 6月29日発売

携帯キャリア 06/22 18:14

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KDDI、テンキー搭載スライド型スマートフォン「IS11SH」 - 6月24日発売

携帯キャリア 06/22 17:00

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KDDI、アデリーペンギンが登場する防水ケータイ「CA007」 - 6月30日発売

携帯キャリア 06/22 17:00

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KDDI、ワンセグ・おサイフ対応の「Xperia acro IS11S」を6月24日より発売

携帯キャリア 06/22 16:14

2011年06月21日(火)

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「あなたはどれを買う?」 - auのスマートフォン夏モデルを写真でおさらい

携帯キャリア 06/21 19:41

2011年06月13日(月)

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節電総合サービス「KDDI 節電ひろば」が6月16日にスタート

携帯キャリア 06/13 20:46

2011年06月10日(金)

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KDDI、モバイルWi-Fiルーター「Wi-Fi WALKER DATA06」を発売

携帯キャリア 06/10 17:02

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