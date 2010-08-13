「au」の最新情報・話題まとめ
2010年08月31日(火)
au one Market、9月1日よりauかんたん決済に対応
携帯キャリア 08/31 19:04
2010年08月30日(月)
KDDI、ケータイ探せて安心サービスの検索料金を改定 - 1回105円に
携帯キャリア 08/30 22:09
2010年08月24日(火)
auスマートフォン「IS01」で「@ezweb.ne.jp」メールが利用可能に
携帯キャリア 08/24 21:38
2010年08月20日(金)
au、六本木ヒルズでTwitterと連動したデジタル花火大会を開催
携帯キャリア 08/20 23:49
2010年08月16日(月)
au Smart Sports Golfにゴルフの質問・回答コーナー「教えてゴルフ」が登場
携帯キャリア 08/16 20:36
2010年08月13日(金)
KDDI、Android マーケットにお勧めのアプリを紹介する「auタブ」を設置
携帯キャリア 08/13 16:21
2010年08月09日(月)
KDDI、防水機能を備えた「簡単ケータイS PT001」を8月10日に発売
携帯キャリア 08/09 17:36
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