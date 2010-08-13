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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2010年08月31日(火)

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au one Market、9月1日よりauかんたん決済に対応

携帯キャリア 08/31 19:04

2010年08月30日(月)

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KDDI、ケータイ探せて安心サービスの検索料金を改定 - 1回105円に

携帯キャリア 08/30 22:09

2010年08月24日(火)

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auスマートフォン「IS01」で「@ezweb.ne.jp」メールが利用可能に

携帯キャリア 08/24 21:38

2010年08月20日(金)

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au、六本木ヒルズでTwitterと連動したデジタル花火大会を開催

携帯キャリア 08/20 23:49

2010年08月16日(月)

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au Smart Sports Golfにゴルフの質問・回答コーナー「教えてゴルフ」が登場

携帯キャリア 08/16 20:36

2010年08月13日(金)

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KDDI、Android マーケットにお勧めのアプリを紹介する「auタブ」を設置

携帯キャリア 08/13 16:21

2010年08月09日(月)

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KDDI、防水機能を備えた「簡単ケータイS PT001」を8月10日に発売

携帯キャリア 08/09 17:36

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