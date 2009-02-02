「au」の最新情報・話題まとめ
2009年02月25日(水)
KDDI、厚さ13.3mmのスリムなワンセグケータイ「P001」を発売
携帯キャリア 02/25 18:33
2009年02月24日(火)
KDDI、「EXILIMケータイ W63CA」に新色レッドとブラックを追加
携帯キャリア 02/24 19:47
2009年02月20日(金)
500字でわかる「EZweb」10年の歴史 - 4月には記念キャンペーンも
携帯キャリア 02/20 20:01
2009年02月19日(木)
KDDI、アタッシュケースがモチーフの「ケースのようなケータイ NS02」を発売
携帯キャリア 02/19 17:24
2009年02月13日(金)
カシオ流のこだわりが凝縮 - タッチパネル対応「CA001」誕生秘話
携帯キャリア 02/13 14:00
2009年02月12日(木)
KDDI、フルチェンケータイ第2弾「T001」を13日より発売
携帯キャリア 02/12 17:27
2009年02月09日(月)
JCNとKDDIが「JCNケータイ」提供 - FMBCへ新たな取り組み
携帯キャリア 02/09 19:10
2009年02月02日(月)
KDDI、洗練された大人向けケータイ「URBANO」の新色を発売開始
携帯キャリア 02/02 21:47
au初のタッチケータイ「CA001」を試す - タッチパネルの操作性は如何に
携帯キャリア 02/02 21:41
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