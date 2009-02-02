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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2009年02月25日(水)

Top

KDDI、厚さ13.3mmのスリムなワンセグケータイ「P001」を発売

携帯キャリア 02/25 18:33

2009年02月24日(火)

Top

KDDI、「EXILIMケータイ W63CA」に新色レッドとブラックを追加

携帯キャリア 02/24 19:47

2009年02月20日(金)

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500字でわかる「EZweb」10年の歴史 - 4月には記念キャンペーンも

携帯キャリア 02/20 20:01

2009年02月19日(木)

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KDDI、アタッシュケースがモチーフの「ケースのようなケータイ NS02」を発売

携帯キャリア 02/19 17:24

2009年02月13日(金)

Top

カシオ流のこだわりが凝縮 - タッチパネル対応「CA001」誕生秘話

携帯キャリア 02/13 14:00

2009年02月12日(木)

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KDDI、フルチェンケータイ第2弾「T001」を13日より発売

携帯キャリア 02/12 17:27

2009年02月09日(月)

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JCNとKDDIが「JCNケータイ」提供 - FMBCへ新たな取り組み

携帯キャリア 02/09 19:10

2009年02月02日(月)

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KDDI、洗練された大人向けケータイ「URBANO」の新色を発売開始

携帯キャリア 02/02 21:47

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au初のタッチケータイ「CA001」を試す - タッチパネルの操作性は如何に

携帯キャリア 02/02 21:41

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