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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2008年10月28日(火)

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KDDI、"フェイス"にこだわった800万画素EXILIMケータイ「W63CA」発表

携帯キャリア 10/28 18:45

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KDDI、左右で異なる質感の背面パネルが特徴「W62P」を発表

携帯キャリア 10/28 18:04

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KDDI、モーションセンサーを搭載したスライド携帯「W65T」を発表

携帯キャリア 10/28 12:20

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KDDI、ワンセグを搭載したGSM対応機種第2弾の「W64S」を発表

携帯キャリア 10/28 08:29

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KDDI、大画面スライダースタイル"AQUOSケータイ"「W64SH」を発表

携帯キャリア 10/28 03:30

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KDDI、防水スリムワンセグケータイ「W65K」を発表

携帯キャリア 10/28 03:29

2008年10月27日(月)

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KDDI、3.1インチWVGA有機EL搭載「Woooケータイ W63H」を発表

携帯キャリア 10/27 23:53

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KDDI、一部機種でPC接続時もパケット通信料を定額対象に

携帯キャリア 10/27 21:26

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KDDI、2008年秋冬モデル7機種発表 - 映像機能に力を入れたWoooケータイなど

携帯キャリア 10/27 20:26

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KDDI、「究極美」の高画質ケータイや定額制拡大などを発表

携帯キャリア 10/27 17:54

2008年10月23日(木)

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KDDI、メールやEZwebをオフにできる小中学生向けフルチェンケータイを発表

携帯キャリア 10/23 19:38

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KDDI、08年度上期は増収増益 - 「ケータイは景気にそれほど左右されない」

携帯キャリア 10/23 18:09

2008年10月20日(月)

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吉本芸人が企画した「よしもとケータイ」の全貌が明らかに - 11月12日発売

携帯キャリア 10/20 17:36

2008年10月16日(木)

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KDDI、12月1日より通話無料サービス適用条件を拡大

携帯キャリア 10/16 18:13

2008年10月14日(火)

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KDDI、換金できる新ポイントサービス「au one おこづかい」を提供

携帯キャリア 10/14 20:50

2008年10月10日(金)

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KDDI、EZナビウォークでクチコミ情報を提供 - おもしろグルメ店を紹介

携帯キャリア 10/10 10:31

2008年10月09日(木)

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東京ゲームショウ2008 - 野久保直樹・西川史子のパワプロ対決に新型HMDなどを展示したKDDIブース

携帯キャリア 10/09 22:58

2008年10月08日(水)

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サイバード、江原啓之が答えてくれるau用スピリチュアルガジェットを提供

携帯キャリア 10/08 21:31

2008年10月02日(木)

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KDDI、COACHブランドのフルチェンケータイ reを限定発売

携帯キャリア 10/02 19:05

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CEATEC JAPAN 2008 - KDDI、ソーラーパネルを使用したコンセプト端末やE30HTを初披露

携帯キャリア 10/02 00:09

2008年10月01日(水)

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CEATEC JAPAN 2008 - KDDI、実空間透視ケータイや3Dディスプレイなど研究開発中の技術を紹介

携帯キャリア 10/01 23:44

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