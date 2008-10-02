「au」の最新情報・話題まとめ
2008年10月28日(火)
KDDI、"フェイス"にこだわった800万画素EXILIMケータイ「W63CA」発表
携帯キャリア 10/28 18:45
KDDI、左右で異なる質感の背面パネルが特徴「W62P」を発表
携帯キャリア 10/28 18:04
KDDI、モーションセンサーを搭載したスライド携帯「W65T」を発表
携帯キャリア 10/28 12:20
KDDI、ワンセグを搭載したGSM対応機種第2弾の「W64S」を発表
携帯キャリア 10/28 08:29
KDDI、大画面スライダースタイル"AQUOSケータイ"「W64SH」を発表
携帯キャリア 10/28 03:30
KDDI、防水スリムワンセグケータイ「W65K」を発表
携帯キャリア 10/28 03:29
2008年10月27日(月)
KDDI、3.1インチWVGA有機EL搭載「Woooケータイ W63H」を発表
携帯キャリア 10/27 23:53
KDDI、一部機種でPC接続時もパケット通信料を定額対象に
携帯キャリア 10/27 21:26
KDDI、2008年秋冬モデル7機種発表 - 映像機能に力を入れたWoooケータイなど
携帯キャリア 10/27 20:26
KDDI、「究極美」の高画質ケータイや定額制拡大などを発表
携帯キャリア 10/27 17:54
2008年10月23日(木)
KDDI、メールやEZwebをオフにできる小中学生向けフルチェンケータイを発表
携帯キャリア 10/23 19:38
KDDI、08年度上期は増収増益 - 「ケータイは景気にそれほど左右されない」
携帯キャリア 10/23 18:09
2008年10月20日(月)
吉本芸人が企画した「よしもとケータイ」の全貌が明らかに - 11月12日発売
携帯キャリア 10/20 17:36
2008年10月16日(木)
KDDI、12月1日より通話無料サービス適用条件を拡大
携帯キャリア 10/16 18:13
2008年10月14日(火)
KDDI、換金できる新ポイントサービス「au one おこづかい」を提供
携帯キャリア 10/14 20:50
2008年10月10日(金)
KDDI、EZナビウォークでクチコミ情報を提供 - おもしろグルメ店を紹介
携帯キャリア 10/10 10:31
2008年10月09日(木)
2008年10月08日(水)
サイバード、江原啓之が答えてくれるau用スピリチュアルガジェットを提供
携帯キャリア 10/08 21:31
2008年10月02日(木)
KDDI、COACHブランドのフルチェンケータイ reを限定発売
携帯キャリア 10/02 19:05
2008年10月01日(水)
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