「au」の最新情報・話題まとめ
2008年09月26日(金)
KDDI、3000台限定の「鹿島アントラーズケータイ」を10月11日より発売
携帯キャリア 09/26 22:21
KDDI、家庭のテレビでLISMOの音楽・動画を再生できるSTB「au BOX」を発表
携帯キャリア 09/26 18:12
2008年09月25日(木)
KDDI、背面が輝く"KIRA-KIRAパネル"を搭載した「W64T」を発売
携帯キャリア 09/25 20:52
KDDI、セキュリティに配慮した「W63Kカメラなしモデル」を25日より発売
携帯キャリア 09/25 20:51
2008年09月12日(金)
KDDI、北海道日本ハム携帯を販売開始 - 貴賓席招待などの特典
携帯キャリア 09/12 23:42
2008年09月11日(木)
KDDI、"50代以上の大人世代"がターゲットの「URBANO」を12日より発売
携帯キャリア 09/11 23:59
KDDI初のスマートフォン「E30HT」を発表 - 法人向けに来春より提供開始
携帯キャリア 09/11 23:11
KDDI、背面パネルがキラキラ輝く「W64T」を発表
携帯キャリア 09/11 18:08
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