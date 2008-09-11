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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2008年09月26日(金)

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KDDI、3000台限定の「鹿島アントラーズケータイ」を10月11日より発売

携帯キャリア 09/26 22:21

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KDDI、家庭のテレビでLISMOの音楽・動画を再生できるSTB「au BOX」を発表

携帯キャリア 09/26 18:12

2008年09月25日(木)

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KDDI、背面が輝く"KIRA-KIRAパネル"を搭載した「W64T」を発売

携帯キャリア 09/25 20:52

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KDDI、セキュリティに配慮した「W63Kカメラなしモデル」を25日より発売

携帯キャリア 09/25 20:51

2008年09月12日(金)

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KDDI、北海道日本ハム携帯を販売開始 - 貴賓席招待などの特典

携帯キャリア 09/12 23:42

2008年09月11日(木)

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KDDI、"50代以上の大人世代"がターゲットの「URBANO」を12日より発売

携帯キャリア 09/11 23:59

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KDDI初のスマートフォン「E30HT」を発表 - 法人向けに来春より提供開始

携帯キャリア 09/11 23:11

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KDDI、背面パネルがキラキラ輝く「W64T」を発表

携帯キャリア 09/11 18:08

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