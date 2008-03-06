「au」の最新情報・話題まとめ
2008年03月19日(水)
KDDI、スポーツシーンがテーマのファッションショー - 相沢紗世さん登場
携帯キャリア 03/19 23:13
2008年03月06日(木)
KDDI、電子ペーパー採用した「W61H」とスリムボディの「W61PT」を販売開始
携帯キャリア 03/06 16:30
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au PAYが4月9日よりスタート - 「なんとかPay」で後発のKDDIに勝算は？
04/04 19:56
「au PAY」が4月9日からスタート。三太郎の日なら最大20％以上の還元も
04/04 12:20
ソフトバンクとワイモバイル、「AQUOS ケータイ3」を4月5日に予約受付
04/02 22:49
ドコモ・au・ソフトバンク、新元号キャンぺーンは詐欺メールと注意
04/02 12:48
03/30 19:23
auも新型iPad AirとiPad miniを20日発売、3キャリア出揃う
03/19 19:41