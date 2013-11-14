「Atom」の最新情報・話題まとめ
2013年11月27日(水)
インテル、名古屋でタッチ&トライイベントを開催 - 小型デバイスに注目が集まる
PC本体 11/27 20:23
2013年11月25日(月)
64ビット対応Android OS搭載Bay Trailタブレット、2014Q1に登場か
Android 11/25 18:58
2013年11月21日(木)
2013年11月20日(水)
デル、10.8型のWindows 8.1搭載タブレット「Venue 11 Pro」を販売開始
PC本体 11/20 20:50
2013年11月18日(月)
IoT市場の攻略で次の勝ち組を狙うIntelの組み込み戦略
組み込み 11/18 16:41
PFU、Atom E3800/Xeon E5-2600 v2ファミリ搭載組み込みモジュールを発表
組み込み 11/18 16:24
2013年11月15日(金)
インテルがIoT市場への取り組みを紹介 - 市場拡大に期待大きく「次の勝ち組」目指す
自作 / テクノロジ 11/15 19:27
ローム、Intel Atom E3800向けパワーマネジメントICを発表
半導体デバイス 11/15 14:29
2013年11月14日(木)
2013年11月10日(日)
2013年11月08日(金)
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