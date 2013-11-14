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「Atom」の最新情報・話題まとめ

Intelの省電力プロセッサ「Atom」シリーズの最新情報を発信。

2013年11月27日(水)

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インテル、名古屋でタッチ&トライイベントを開催 - 小型デバイスに注目が集まる

PC本体 11/27 20:23

2013年11月25日(月)

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64ビット対応Android OS搭載Bay Trailタブレット、2014Q1に登場か

Android 11/25 18:58

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2014Q1に登場? 64ビット対応Android OS搭載Bay Trailタブレット

スマホとデジタル家電 11/25 18:53

2013年11月21日(木)

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インテル、東京駅で2-in-1デバイスとタブレットの体験イベントを開催 - ビジネス現場での普及を狙う

PC本体 11/21 15:59

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デル、「Venue 8 Pro」39,800円据え置きのままOffice追加 - Win 8.1タブ

PC本体 11/21 13:54

2013年11月20日(水)

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デル、10.8型のWindows 8.1搭載タブレット「Venue 11 Pro」を販売開始

PC本体 11/20 20:50

2013年11月18日(月)

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IoT市場の攻略で次の勝ち組を狙うIntelの組み込み戦略

組み込み 11/18 16:41

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PFU、Atom E3800/Xeon E5-2600 v2ファミリ搭載組み込みモジュールを発表

組み込み 11/18 16:24

2013年11月15日(金)

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インテルがIoT市場への取り組みを紹介 - 市場拡大に期待大きく「次の勝ち組」目指す

自作 / テクノロジ 11/15 19:27

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ローム、Intel Atom E3800向けパワーマネジメントICを発表

半導体デバイス 11/15 14:29

2013年11月14日(木)

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「Dell Venue Pro」シリーズ発表会 - タブレット市場でデルの強みを発揮できるのはWindows 8.1搭載モデル

PC本体 11/14 17:13

Top

デル、8型のWin 8.1タブレット「Venue 8 Pro」39,980円 - SIMフリーOPも

PC本体 11/14 13:45

2013年11月10日(日)

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ひとまず写真で見る日本エイサー「Iconia W4-820」 - 4万円台でOfficeが付属するBay Trail搭載の8型Windows 8.1タブレット

PC本体 11/10 12:00

2013年11月08日(金)

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日本エイサー、Windows 8.1とMS Office搭載の8型タブレット「Iconia W4」

PC本体 11/08 21:49

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