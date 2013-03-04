「Atom」の最新情報・話題まとめ
2013年03月26日(火)
ユニットコム、「閃乱カグラBurst」のビジュアライズノートPC
PC本体 03/26 12:16
2013年03月19日(火)
ASUS、Windows 8タブレット「ME400C」対応純正アクセサリの販売を中止
PC本体 03/19 12:04
2013年03月14日(木)
富士通、防水タブレット「ARROWS Tab Wi-Fi」Office無しモデルの発売日確定
PC本体 03/14 15:20
2013年03月08日(金)
ユニットコム、アニメ「ROBOTICS;NOTES」とのコラボノートPC
PC本体 03/08 17:06
2013年03月07日(木)
ローム、タブレット向け次世代Atomプロセッサ用パワーマネジメントICを開発
半導体デバイス 03/07 16:21
2013年03月05日(火)
ローム、タブレット向け次世代Atom「Bay Trail」をサポートする電力管理IC
自作 / テクノロジ 03/05 21:02
2013年03月04日(月)
【先週の注目ニュース】Surface RTや新Kindleが国内発売(2月25日～3月3日)
パソコン 03/04 13:28
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