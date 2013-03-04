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「Atom」の最新情報・話題まとめ

Intelの省電力プロセッサ「Atom」シリーズの最新情報を発信。

2013年03月26日(火)

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ユニットコム、「閃乱カグラBurst」のビジュアライズノートPC

PC本体 03/26 12:16

2013年03月19日(火)

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インテルが定例会見、Ultrabookへの最注力を継続しつつスマートフォンSoCの急速立ち上げを約束

自作 / テクノロジ 03/19 14:27

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ASUS、Windows 8タブレット「ME400C」対応純正アクセサリの販売を中止

PC本体 03/19 12:04

2013年03月14日(木)

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富士通、防水タブレット「ARROWS Tab Wi-Fi」Office無しモデルの発売日確定

PC本体 03/14 15:20

2013年03月08日(金)

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ユニットコム、アニメ「ROBOTICS;NOTES」とのコラボノートPC

PC本体 03/08 17:06

2013年03月07日(木)

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ローム、タブレット向け次世代Atomプロセッサ用パワーマネジメントICを開発

半導体デバイス 03/07 16:21

2013年03月05日(火)

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ローム、タブレット向け次世代Atom「Bay Trail」をサポートする電力管理IC

自作 / テクノロジ 03/05 21:02

2013年03月04日(月)

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【先週の注目ニュース】Surface RTや新Kindleが国内発売(2月25日～3月3日)

パソコン 03/04 13:28

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