「Atom」の最新情報・話題まとめ
2010年12月24日(金)
ASUS、人気Eee PCノートやマルチタッチ対応AIOなどを最大1万5千円値下げ
PC本体 12/24 16:50
2010年12月16日(木)
デュアルコアAtomでランボルギーニの世界観を満喫! - ASUSTeK「Eee PC VX6」
PC本体 12/16 16:13
2010年12月09日(木)
Chrome OSのテスト機「Cr-48」の出荷台数は6万台 - 台湾紙報道
PC本体 12/09 19:46
オンキヨー、『リネージュ～Eternal Life～』の動作推奨PC&動作認定PC
PC本体 12/09 17:16
2011年後半に大手メーカーからIntelプロセッサ搭載スマートフォンが多数登場か
PC本体 12/09 12:37
2010年12月08日(水)
ASUS、テレビにつなげるミニパソコン「EeeBox PC EB1501P」日本向け発売
PC本体 12/08 12:32
2010年12月06日(月)
東芝、Atom N550搭載&ハーマン製ステレオスピーカー内蔵のネットブック
PC本体 12/06 15:04
2010年12月02日(木)
ET2010 - Intelが語るコネクテッド・エンベデッド・コンピューティング
半導体デバイス 12/02 23:19
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