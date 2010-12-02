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「Atom」の最新情報・話題まとめ

Intelの省電力プロセッサ「Atom」シリーズの最新情報を発信。

2010年12月24日(金)

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ASUS、人気Eee PCノートやマルチタッチ対応AIOなどを最大1万5千円値下げ

PC本体 12/24 16:50

2010年12月16日(木)

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デュアルコアAtomでランボルギーニの世界観を満喫! - ASUSTeK「Eee PC VX6」

PC本体 12/16 16:13

2010年12月09日(木)

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Chrome OSのテスト機「Cr-48」の出荷台数は6万台 - 台湾紙報道

PC本体 12/09 19:46

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オンキヨー、『リネージュ～Eternal Life～』の動作推奨PC&動作認定PC

PC本体 12/09 17:16

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2011年後半に大手メーカーからIntelプロセッサ搭載スマートフォンが多数登場か

PC本体 12/09 12:37

2010年12月08日(水)

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ASUS、テレビにつなげるミニパソコン「EeeBox PC EB1501P」日本向け発売

PC本体 12/08 12:32

2010年12月06日(月)

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東芝、Atom N550搭載&ハーマン製ステレオスピーカー内蔵のネットブック

PC本体 12/06 15:04

2010年12月02日(木)

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ET2010 - Intelが語るコネクテッド・エンベデッド・コンピューティング

半導体デバイス 12/02 23:19

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