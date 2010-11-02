「Atom」の最新情報・話題まとめ
2010年11月30日(火)
日本エイサー、パステルカラーの10.1型ネットブック「Aspire one Happy」
PC本体 11/30 13:34
2010年11月26日(金)
マウス、3万円台でデュアルコアAtom＋NVIDIA ION搭載の超小型ネットトップ
PC本体 11/26 15:00
2010年11月24日(水)
Intel、AtomプロセッサとFPGAを統合した製品を組込機器向けに発表
半導体デバイス 11/24 18:22
ネットギア、2スロット搭載の家庭向け高速NAS「ReadyNAS Ultra 2」
情報システム 11/24 13:22
2010年11月10日(水)
日本エイサー、ノートPCやデスクトップPCなど全8モデルを値下げ
PC本体 11/10 19:43
2010年11月05日(金)
ユーエーシー、耐障害性機能や各種サーバ機能を備えた高性能NASキット
SOHO/SMB 11/05 18:01
2010年11月02日(火)
ユニットコム、坂本龍馬の写真をプリントしたオリジナルネットブック
PC本体 11/02 19:47
FOXCONN、電源150WのデュアルコアAtomベアボーン - 実売14,800円
自作 / テクノロジ 11/02 18:37
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