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「Atom」の最新情報・話題まとめ

Intelの省電力プロセッサ「Atom」シリーズの最新情報を発信。

2010年11月30日(火)

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日本エイサー、パステルカラーの10.1型ネットブック「Aspire one Happy」

PC本体 11/30 13:34

2010年11月26日(金)

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マウス、3万円台でデュアルコアAtom＋NVIDIA ION搭載の超小型ネットトップ

PC本体 11/26 15:00

2010年11月24日(水)

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Intel、AtomプロセッサとFPGAを統合した製品を組込機器向けに発表

半導体デバイス 11/24 18:22

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ネットギア、2スロット搭載の家庭向け高速NAS「ReadyNAS Ultra 2」

情報システム 11/24 13:22

2010年11月10日(水)

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日本エイサー、ノートPCやデスクトップPCなど全8モデルを値下げ

PC本体 11/10 19:43

2010年11月05日(金)

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ユーエーシー、耐障害性機能や各種サーバ機能を備えた高性能NASキット

SOHO/SMB 11/05 18:01

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ユーエーシー、Atom D525を搭載したThecus製の4ベイ対応NASキットを2モデル

自作 / テクノロジ 11/05 17:03

2010年11月02日(火)

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ユニットコム、坂本龍馬の写真をプリントしたオリジナルネットブック

PC本体 11/02 19:47

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FOXCONN、電源150WのデュアルコアAtomベアボーン - 実売14,800円

自作 / テクノロジ 11/02 18:37

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