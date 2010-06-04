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「Atom」の最新情報・話題まとめ

Intelの省電力プロセッサ「Atom」シリーズの最新情報を発信。

2010年06月29日(火)

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TED、CPU＋FPGAの画像処理機器向けリファレンス・プラットフォームを商品化

半導体デバイス 06/29 12:23

2010年06月22日(火)

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キーワード&キーパーソンで理解するニッポンのITビジネス 第21回 "ネットブック"市場は縮小している!? 事実の裏側にある真実を探る

企業動向 06/22 09:00

2010年06月15日(火)

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オンキヨー、3万円台のAtom搭載10.1型ミニノート「C4」シリーズ

PC本体 06/15 20:41

2010年06月14日(月)

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東芝、Atom N455&WiMAX採用の10.1型ミニノート「dynabook UX」

PC本体 06/14 13:30

2010年06月10日(木)

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マウスコンピューター、1,280×720表示対応で3万円台の10.1型ネットブック

PC本体 06/10 16:49

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ASUSTeK、マルチタッチ対応の10.1型タブレットPC

PC本体 06/10 09:45

2010年06月09日(水)

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インテルが次世代製品を紹介、Sandy Bridgeのデモも - 定例IAミーティング

自作 / テクノロジ 06/09 22:44

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富士通、Atom N475搭載の10.1型ミニノート「FMV-LIFEBOOK MH380/1A」

PC本体 06/09 11:00

2010年06月08日(火)

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COMPUTEX TAIPEI 2010 - 米IntelのAtom戦略、「Canoe Lake」と「Oak Trail」でモバイル市場を攻める

自作 / テクノロジ 06/08 16:43

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ASUS、スリムでコンパクトな15.6型タッチPC「EeeTop PC ET1610PT」

PC本体 06/08 15:54

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ソニー、WWAN&WiMAX同時搭載を実現した11.1型ノート「VAIO X」

PC本体 06/08 13:00

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ソニー、Atom搭載10.1型ミニノート「VAIO M」2010年夏モデル

PC本体 06/08 13:00

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NEC、Office 2010&WiMAX標準搭載の10.1型ミニノート「LaVie Light」

PC本体 06/08 11:00

2010年06月04日(金)

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Freescale、「Moorestown」対応のパワーマネジメントICを発表

半導体デバイス 06/04 21:31

2010年06月02日(水)

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TED、田中貴金属のビルドアップ配線板を画像処理用プラットフォームに適用

半導体デバイス 06/02 17:58

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