「Atom」の最新情報・話題まとめ
2010年06月29日(火)
TED、CPU＋FPGAの画像処理機器向けリファレンス・プラットフォームを商品化
半導体デバイス 06/29 12:23
2010年06月22日(火)
2010年06月15日(火)
オンキヨー、3万円台のAtom搭載10.1型ミニノート「C4」シリーズ
PC本体 06/15 20:41
2010年06月14日(月)
東芝、Atom N455&WiMAX採用の10.1型ミニノート「dynabook UX」
PC本体 06/14 13:30
2010年06月10日(木)
マウスコンピューター、1,280×720表示対応で3万円台の10.1型ネットブック
PC本体 06/10 16:49
ASUSTeK、マルチタッチ対応の10.1型タブレットPC
PC本体 06/10 09:45
2010年06月09日(水)
2010年06月08日(火)
ASUS、スリムでコンパクトな15.6型タッチPC「EeeTop PC ET1610PT」
PC本体 06/08 15:54
ソニー、WWAN&WiMAX同時搭載を実現した11.1型ノート「VAIO X」
PC本体 06/08 13:00
ソニー、Atom搭載10.1型ミニノート「VAIO M」2010年夏モデル
PC本体 06/08 13:00
2010年06月04日(金)
Freescale、「Moorestown」対応のパワーマネジメントICを発表
半導体デバイス 06/04 21:31
2010年06月02日(水)
TED、田中貴金属のビルドアップ配線板を画像処理用プラットフォームに適用
半導体デバイス 06/02 17:58
バックナンバー
|2019
|
|2018
|
|2017