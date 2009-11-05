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「Atom」の最新情報・話題まとめ

Intelの省電力プロセッサ「Atom」シリーズの最新情報を発信。

2009年11月30日(月)

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ASUS、「Eee PC 1005HA」と「N10Jb with Office」の価格改定を発表

PC本体 11/30 20:14

2009年11月25日(水)

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Intel、Embedded向け製品に関する戦略を説明

半導体デバイス 11/25 09:00

2009年11月20日(金)

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地デジチューナーでさらに楽しめるPCに - MSI「AE1900 地デジパック」

PC本体 11/20 19:54

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ASUS、Atom＋IONでWin 7搭載のタッチ機能付20インチ一体型パソコン

PC本体 11/20 17:38

2009年11月17日(火)

No image

アクセルとインテル、組み込み市場に向けた取り組みの推進協力で合意

半導体デバイス 11/17 16:35

2009年11月10日(火)

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ASUS、Windows 7 Home Premium搭載のプレミアム「Eee PC」を発表

PC本体 11/10 16:44

2009年11月05日(木)

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ソニー、Windows 7搭載モデルを体験できる「New Feel, New VAIO」イベント開催

PC本体 11/05 17:39

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ソニースタイル、Xシリーズ専用のBEAMS別注スパンコールPCケース&ポーチ

PC本体 11/05 17:15

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