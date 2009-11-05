「Atom」の最新情報・話題まとめ
2009年11月30日(月)
ASUS、「Eee PC 1005HA」と「N10Jb with Office」の価格改定を発表
PC本体 11/30 20:14
2009年11月25日(水)
Intel、Embedded向け製品に関する戦略を説明
半導体デバイス 11/25 09:00
2009年11月20日(金)
地デジチューナーでさらに楽しめるPCに - MSI「AE1900 地デジパック」
PC本体 11/20 19:54
ASUS、Atom＋IONでWin 7搭載のタッチ機能付20インチ一体型パソコン
PC本体 11/20 17:38
2009年11月17日(火)
アクセルとインテル、組み込み市場に向けた取り組みの推進協力で合意
半導体デバイス 11/17 16:35
2009年11月10日(火)
ASUS、Windows 7 Home Premium搭載のプレミアム「Eee PC」を発表
PC本体 11/10 16:44
2009年11月05日(木)
ソニースタイル、Xシリーズ専用のBEAMS別注スパンコールPCケース&ポーチ
PC本体 11/05 17:15
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