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「Atom」の最新情報・話題まとめ

Intelの省電力プロセッサ「Atom」シリーズの最新情報を発信。

2009年07月30日(木)

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美しくスリム、"シーシェル"型ネットブック - ASUSTeK「Eee PC 1008HA」

PC本体 07/30 19:08

2009年07月28日(火)

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格安Ubuntu搭載モデルも用意 - デル「Inspiron Mini 10v」

PC本体 07/28 15:21

2009年07月27日(月)

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ソニー、type Pのアップデートプログラム公開 - WWANとWLANの同時使用が可能に

PC本体 07/27 20:28

2009年07月26日(日)

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FOMAハイスピード内蔵Netbookの実力を試す - ASUS「Eee PC 1003HAG」

PC本体 07/26 00:00

2009年07月23日(木)

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東芝、10.1型ワイド液晶Netbook「dynabook UX」にWiMAXモジュール内蔵モデル

PC本体 07/23 17:56

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ソニースタイル、VAIO Wシリーズのスペシャルパックを限定販売

PC本体 07/23 16:09

2009年07月20日(月)

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日本エイサー、「Aspire one」発売1周年/出荷30万台を記念して価格改定

PC本体 07/20 19:51

2009年07月10日(金)

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MSI、ネットブック「Wind Netbookシリーズ」発売1周年を記念し値下げ

PC本体 07/10 14:45

2009年07月07日(火)

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ソニー、7月27日よりWiMAX機能搭載のtype Zおよびtype Pの発売開始

PC本体 07/07 14:00

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ソニー、高精細な10.1型ワイド液晶を搭載した同社初のNetbook「VAIO W」

PC本体 07/07 14:00

2009年07月06日(月)

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ASUS、Eee PC Seashellシリーズ「1008HA」の発売日を決定

PC本体 07/06 18:28

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ASUS、Atom 330搭載のMini-ITXマザーボード「AT3GC-I」

自作 / テクノロジ 07/06 17:12

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待望のXPモデルが登場! 新色や柄ものもラインナップ! - ソニー「VAIO type P」

PC本体 07/06 10:00

2009年07月01日(水)

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レノボ、薄型/軽量化し外観も工夫した10.1型ネットブック「IdeaPad S10-2」

PC本体 07/01 18:41

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日本エイサー、eMachinesブランドで18.5型ワイド液晶搭載の一体型PC

PC本体 07/01 18:18

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NEC、LuiのPCリモーター機能を備えた「LaVie Light Luiモデル」

PC本体 07/01 11:00

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type Pのある暮らし 第6回 Windows XPにダウングレードする　前編

PC本体 07/01 10:00

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