「Atom」の最新情報・話題まとめ
2009年07月30日(木)
美しくスリム、"シーシェル"型ネットブック - ASUSTeK「Eee PC 1008HA」
PC本体 07/30 19:08
2009年07月28日(火)
格安Ubuntu搭載モデルも用意 - デル「Inspiron Mini 10v」
PC本体 07/28 15:21
2009年07月27日(月)
ソニー、type Pのアップデートプログラム公開 - WWANとWLANの同時使用が可能に
PC本体 07/27 20:28
2009年07月26日(日)
FOMAハイスピード内蔵Netbookの実力を試す - ASUS「Eee PC 1003HAG」
PC本体 07/26 00:00
2009年07月23日(木)
ソニースタイル、VAIO Wシリーズのスペシャルパックを限定販売
PC本体 07/23 16:09
2009年07月20日(月)
日本エイサー、「Aspire one」発売1周年/出荷30万台を記念して価格改定
PC本体 07/20 19:51
2009年07月10日(金)
MSI、ネットブック「Wind Netbookシリーズ」発売1周年を記念し値下げ
PC本体 07/10 14:45
2009年07月07日(火)
ソニー、7月27日よりWiMAX機能搭載のtype Zおよびtype Pの発売開始
PC本体 07/07 14:00
ソニー、高精細な10.1型ワイド液晶を搭載した同社初のNetbook「VAIO W」
PC本体 07/07 14:00
2009年07月06日(月)
ASUS、Eee PC Seashellシリーズ「1008HA」の発売日を決定
PC本体 07/06 18:28
ASUS、Atom 330搭載のMini-ITXマザーボード「AT3GC-I」
自作 / テクノロジ 07/06 17:12
待望のXPモデルが登場! 新色や柄ものもラインナップ! - ソニー「VAIO type P」
PC本体 07/06 10:00
2009年07月01日(水)
レノボ、薄型/軽量化し外観も工夫した10.1型ネットブック「IdeaPad S10-2」
PC本体 07/01 18:41
日本エイサー、eMachinesブランドで18.5型ワイド液晶搭載の一体型PC
PC本体 07/01 18:18
NEC、LuiのPCリモーター機能を備えた「LaVie Light Luiモデル」
PC本体 07/01 11:00
type Pのある暮らし 第6回 Windows XPにダウングレードする 前編
PC本体 07/01 10:00
バックナンバー
|2019
|
|2018
|
|2017