「Atom」の最新情報・話題まとめ
2009年06月30日(火)
ASUS、高性能ミニノート「N10J」新モデル - 最新CPU/GPU採用で性能強化
PC本体 06/30 18:31
低価格でも高性能「ION」の実力を試す－日本エイサー「Aspire Revo R3600」
PC本体 06/30 10:00
2009年06月27日(土)
ASUS、"貝殻"をイメージした薄型軽量モバイル「Eee PC Seashell」
PC本体 06/27 22:14
2009年06月26日(金)
2009年06月25日(木)
2009年06月24日(水)
IntelとNokia、無線ブロードバンド時代に向けたモバイル機器開発で戦略提携
自作 / テクノロジ 06/24 11:15
2009年06月23日(火)
米Intel、Nokiaにプロセッサ供給で携帯市場開拓へ - 米メディア報道
自作 / テクノロジ 06/23 20:21
2009年06月20日(土)
2009年06月17日(水)
日本ギガバイト、ドッキングステーション付属ミニノートPC「M1022M」
PC本体 06/17 22:51
日本ギガバイト、タッチパネル装備のコンパチブルミニノートPC「T1028M」
PC本体 06/17 22:51
富士通、Netbookの「LOOX M」をスペックアップ - カラバリも2色追加
PC本体 06/17 11:00
2009年06月11日(木)
2009年06月10日(水)
type Pのある暮らし 第5回 携帯やMacとPIMデータを共有する
PC本体 06/10 10:00
2009年06月09日(火)
東芝、dynabook UXにブラックモデル登場 - 長時間駆動やOffice搭載モデルも
PC本体 06/09 13:00
2009年06月08日(月)
オンキヨー、10.1型ワイド液晶搭載NetbookにWiMAX搭載モデル追加
PC本体 06/08 17:14
2009年06月03日(水)
2009年06月02日(火)
NEC、国内メーカー初のSSD&HDDを搭載したNetbook「LaVie Light」
PC本体 06/02 11:00
2009年06月01日(月)
ソニー、VAIO type P用のXPドライバ&アプリを提供開始
PC本体 06/01 20:02
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