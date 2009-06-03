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お知らせ

「Atom」の最新情報・話題まとめ

Intelの省電力プロセッサ「Atom」シリーズの最新情報を発信。

2009年06月30日(火)

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ASUS、高性能ミニノート「N10J」新モデル - 最新CPU/GPU採用で性能強化

PC本体 06/30 18:31

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低価格でも高性能「ION」の実力を試す－日本エイサー「Aspire Revo R3600」

PC本体 06/30 10:00

2009年06月27日(土)

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ASUS、"貝殻"をイメージした薄型軽量モバイル「Eee PC Seashell」

PC本体 06/27 22:14

2009年06月26日(金)

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ユニティ、デュアルコアIntel Atom 330搭載ネットトップ「Valore S330」

自作 / テクノロジ 06/26 00:00

2009年06月25日(木)

Top

エイサー、Windows Home Server PP2を標準搭載の「Aspire easyStore H340」

PC本体 06/25 20:49

2009年06月24日(水)

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IntelとNokia、無線ブロードバンド時代に向けたモバイル機器開発で戦略提携

自作 / テクノロジ 06/24 11:15

2009年06月23日(火)

Top

米Intel、Nokiaにプロセッサ供給で携帯市場開拓へ - 米メディア報道

自作 / テクノロジ 06/23 20:21

2009年06月20日(土)

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ユニティ、NVIDIA IONとAtom 330搭載のベアボーンキット「Valore ION 330」

自作 / テクノロジ 06/20 22:34

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玄人志向、NVIDIA ION＋デュアルコアAtom搭載のMini-ITX「POV-ION-MB330」

自作 / テクノロジ 06/20 21:50

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エイサー、小型NAS「easyStore H340」にWindows Home Server PP2モデル

SOHO/SMB 06/20 13:00

2009年06月17日(水)

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日本ギガバイト、ドッキングステーション付属ミニノートPC「M1022M」

PC本体 06/17 22:51

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日本ギガバイト、タッチパネル装備のコンパチブルミニノートPC「T1028M」

PC本体 06/17 22:51

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富士通、Netbookの「LOOX M」をスペックアップ - カラバリも2色追加

PC本体 06/17 11:00

2009年06月11日(木)

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高解像度液晶とSSDを搭載した上位モデル - 日本HP「HP Mini 2140 Notebook PC」

PC本体 06/11 10:00

2009年06月10日(水)

Top

type Pのある暮らし 第5回 携帯やMacとPIMデータを共有する

PC本体 06/10 10:00

2009年06月09日(火)

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COMPUTEX TAIPEI 2009 - Intel基調講演 Montevina Plus発表、CalpellaとPine Trail-Mにも言及

PC本体 06/09 13:20

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東芝、dynabook UXにブラックモデル登場 - 長時間駆動やOffice搭載モデルも

PC本体 06/09 13:00

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デザインとキーボードに注目! dynabookシリーズ初のNetbook - 東芝「dynabook UX」

PC本体 06/09 10:00

2009年06月08日(月)

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COMPUTEX TAIPEI 2009 - GIGABYTEブースレポート P55の新型マザーや新コンセプトNetbook

自作 / テクノロジ 06/08 20:36

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オンキヨー、10.1型ワイド液晶搭載NetbookにWiMAX搭載モデル追加

PC本体 06/08 17:14

2009年06月03日(水)

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COMPUTEX TAIPEI 2009 - ASUS、Eee PCや薄型ノートPCの新製品を発表

PC本体 06/03 20:33

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エプソンダイレクト、重量約790gのAtom搭載Nettop「Endeavor NP11-V」 -価格26,800円

PC本体 06/03 16:42

2009年06月02日(火)

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NEC、国内メーカー初のSSD&HDDを搭載したNetbook「LaVie Light」

PC本体 06/02 11:00

2009年06月01日(月)

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ソニー、VAIO type P用のXPドライバ&アプリを提供開始

PC本体 06/01 20:02

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