「Atom」の最新情報・話題まとめ
2009年05月29日(金)
ASUS、Eee PC S101/S101H/900HAの価格を改定
PC本体 05/29 21:02
2009年05月28日(木)
ASUS、「Eee PC S121」の発売日を決定 - バッテリ8時間超の軽量ノート
PC本体 05/28 17:06
2009年05月27日(水)
インテルと内田洋行、小学校のICT活用による学習実証実験の第2弾を開始
企業動向 05/27 17:00
Lenovo、初のIONベースの小型ノートPC「IdeaPad S12」発表
PC本体 05/27 03:27
2009年05月26日(火)
ソニー、VAIO type PにXPモデルを追加 - 直販モデルではZ550も選択可能に
PC本体 05/26 14:00
2009年05月23日(土)
2009年05月22日(金)
IONマザーボードの第1弾! 「ZOTAC IONITX」を速攻チェック
自作 / テクノロジ 05/22 12:00
2009年05月21日(木)
Dellの低価格ミニノートでAndroidが動く - デモムービーも公開
PC本体 05/21 20:52
日本エイサー、Gatewayブランドの11.6型Netbook - 1,366×768表示対応
PC本体 05/21 17:02
2009年05月20日(水)
Moblin v2.0β登場、Intelが「Pine Trail」プラットフォームを概説
開発/エンジニア 05/20 22:56
デル、教育&公共機関向けに高い管理性を持った法人向けNetbook
PC本体 05/20 19:09
2009年05月19日(火)
トランジスタ開発はIntelのハート - インテル及川氏が語るCPUのトレンド
半導体デバイス 05/19 08:00
2009年05月18日(月)
光センサー液晶搭載の新型Mebius発売イベントを開催 - 眞鍋かをりさんも登場
PC本体 05/18 19:57
エプソンダイレクト、「Na01 mini」の34,800円モデルを限定500台
PC本体 05/18 17:03
2009年05月14日(木)
ASUS、「Eee PC 1000HE」にOffice(2年間ライセンス版)モデルを追加
PC本体 05/14 20:49
ESEC 2009 - VIAがGPUオンボードのMini-ITXマザーボードを公開
自作 / テクノロジ 05/14 20:05
2009年05月13日(水)
光センサー液晶を搭載した新機軸のミニノート - シャープ「Mebius PC-NJ70A」
PC本体 05/13 10:00
2009年05月12日(火)
シャープ、光センサー液晶搭載のMebiusを5月15日に発売開始 - 発売記念イベントも開催
PC本体 05/12 19:35
ユニットコム、カードリーダ/VESAマウンタ搭載の多機能Mini-ITXケース
自作 / テクノロジ 05/12 19:07
2009年05月08日(金)
IntelとNovellがネットブック分野で提携 - 「Moblin」普及を目指す
ソフト 05/08 18:08
type Pのある暮らし 第4回 チューンナップしてtype Pを快適に使う その2
PC本体 05/08 10:00
2009年05月07日(木)
ASUS、Atom N280搭載アルミボディの10型ネットブック「Eee PC 1002HAE」
PC本体 05/07 15:33
2009年05月01日(金)
ASUS、「Eee PC S121」を発売延期 - バッテリ8時間超の12.1型軽量ノート
PC本体 05/01 16:39
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