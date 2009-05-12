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お知らせ

「Atom」の最新情報・話題まとめ

Intelの省電力プロセッサ「Atom」シリーズの最新情報を発信。

2009年05月29日(金)

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ASUS、Eee PC S101/S101H/900HAの価格を改定

PC本体 05/29 21:02

2009年05月28日(木)

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ASUS、「Eee PC S121」の発売日を決定 - バッテリ8時間超の軽量ノート

PC本体 05/28 17:06

2009年05月27日(水)

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インテルと内田洋行、小学校のICT活用による学習実証実験の第2弾を開始

企業動向 05/27 17:00

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Lenovo、初のIONベースの小型ノートPC「IdeaPad S12」発表

PC本体 05/27 03:27

2009年05月26日(火)

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リンクス、オープンエアー設計なAntec製Mini-ITXケース「MINISKELETON-90」

自作 / テクノロジ 05/26 19:17

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リンクス、Atom自作に最適な縦/横置き対応Antec製Mini-ITXケース「ISK300-65」

自作 / テクノロジ 05/26 19:04

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ソニー、VAIO type PにXPモデルを追加 - 直販モデルではZ550も選択可能に

PC本体 05/26 14:00

2009年05月23日(土)

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日本エイサー、NVIDIA ION採用小型デスクトップ「Aspire Revo」 -価格40,000円前後から

PC本体 05/23 09:00

2009年05月22日(金)

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IONマザーボードの第1弾! 「ZOTAC IONITX」を速攻チェック

自作 / テクノロジ 05/22 12:00

2009年05月21日(木)

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Dellの低価格ミニノートでAndroidが動く - デモムービーも公開

PC本体 05/21 20:52

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日本エイサー、Gatewayブランドの11.6型Netbook - 1,366×768表示対応

PC本体 05/21 17:02

2009年05月20日(水)

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Moblin v2.0β登場、Intelが「Pine Trail」プラットフォームを概説

開発/エンジニア 05/20 22:56

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デル、教育&公共機関向けに高い管理性を持った法人向けNetbook

PC本体 05/20 19:09

2009年05月19日(火)

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MSI、「Wind Netbook U115 Hybrid」発表 - SSD/HDD混載でバッテリ14.1時間

PC本体 05/19 16:23

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トランジスタ開発はIntelのハート - インテル及川氏が語るCPUのトレンド

半導体デバイス 05/19 08:00

2009年05月18日(月)

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光センサー液晶搭載の新型Mebius発売イベントを開催 - 眞鍋かをりさんも登場

PC本体 05/18 19:57

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エプソンダイレクト、「Na01 mini」の34,800円モデルを限定500台

PC本体 05/18 17:03

2009年05月14日(木)

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ASUS、「Eee PC 1000HE」にOffice(2年間ライセンス版)モデルを追加

PC本体 05/14 20:49

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ESEC 2009 - VIAがGPUオンボードのMini-ITXマザーボードを公開

自作 / テクノロジ 05/14 20:05

2009年05月13日(水)

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光センサー液晶を搭載した新機軸のミニノート - シャープ「Mebius PC-NJ70A」

PC本体 05/13 10:00

2009年05月12日(火)

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アスク、"NVIDIA ION"ベースのZOTAC製Mini-ITXマザーボード「ZOTAC IONITX」

自作 / テクノロジ 05/12 23:16

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シャープ、光センサー液晶搭載のMebiusを5月15日に発売開始 - 発売記念イベントも開催

PC本体 05/12 19:35

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ユニットコム、カードリーダ/VESAマウンタ搭載の多機能Mini-ITXケース

自作 / テクノロジ 05/12 19:07

2009年05月08日(金)

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IntelとNovellがネットブック分野で提携 - 「Moblin」普及を目指す

ソフト 05/08 18:08

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type Pのある暮らし 第4回 チューンナップしてtype Pを快適に使う　その2

PC本体 05/08 10:00

2009年05月07日(木)

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ASUS、Atom N280搭載アルミボディの10型ネットブック「Eee PC 1002HAE」

PC本体 05/07 15:33

2009年05月01日(金)

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ASUS、「Eee PC S121」を発売延期 - バッテリ8時間超の12.1型軽量ノート

PC本体 05/01 16:39

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