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お知らせ

「Atom」の最新情報・話題まとめ

Intelの省電力プロセッサ「Atom」シリーズの最新情報を発信。

2009年03月30日(月)

Top

エイサー、eMachinesブランドのNettop&18.5型ワイド液晶付きデスクトップ

PC本体 03/30 21:35

Top

エディオンとマウス、5万円を切る容量3リットルのAtom 330搭載超小型Nettop

PC本体 03/30 15:30

Top

デル、GPSやワンセグなどが搭載予定の10.1型Atom Z520ノート

PC本体 03/30 12:08

2009年03月27日(金)

Top

ASUS、Atom 280搭載の「Eee PC 1000HE」 - Eee PC最高のバッテリ時間を実現

PC本体 03/27 17:37

Top

MSI、人気ネットブックのU100を新型Atomで強化した「U100 Plus」

PC本体 03/27 14:25

Top

MSI、新型Atom搭載のネットブック「U123」 - カラバリ豊富&大容量バッテリ

PC本体 03/27 13:30

2009年03月26日(木)

Top

ASUS、Atom搭載一体型タッチパネルPC「Eee Top」の発売日を決定

PC本体 03/26 15:00

2009年03月25日(水)

Top

トライジェム、バッテリ駆動時間が向上した10.2型ネットブック

PC本体 03/25 16:35

Top

Atomノートにリニューアル - 日本HP「HP Mini 2140 Notebook PC」

PC本体 03/25 10:00

Top

工人舎、7色のカラー天板から選べる39,800円の8.9型ワイドNetbook

PC本体 03/25 10:00

2009年03月24日(火)

Top

家庭の中心に入り込むタッチパネルPC - ASUSTeK「Eee Top」

PC本体 03/24 20:25

Top

type Pのある暮らし 第1回 VAIO・OWNER・MADEで自分仕様のtype Pに

PC本体 03/24 10:00

2009年03月23日(月)

Top

レノボ、IdeaPad向けに期間限定プレゼントキャンペーン

PC本体 03/23 19:09

2009年03月18日(水)

Top

オンキヨー、店頭モデルのNetbookに5時間駆動タイプ

PC本体 03/18 17:30

2009年03月16日(月)

Top

日本HP、Mini 2140にOffice搭載機を追加 - 9時間駆動の6セルバッテリも付属

PC本体 03/16 13:46

2009年03月13日(金)

Top

マウスとエディオン、49,800円のAtom搭載超小型ネットトップ「EGPA33DR32XP」

PC本体 03/13 17:19

No image

Wind RiverとIntel、マルチコアソリューションを共同でマーケティング

半導体デバイス 03/13 07:00

2009年03月12日(木)

Top

8.9型ワイド液晶と大容量HDD搭載のコンパクトNetbook - ASUS「Eee PC 900HA」

PC本体 03/12 10:00

2009年03月09日(月)

Top

565gでXP搭載の富士通UMPC「FMV-BIBLO LOOX U/C30」を試す

PC本体 03/09 10:00

2009年03月07日(土)

Top

Intel、組み込み向けAtomプロセッサを拡充 - -40～85℃まで温度範囲を拡大

半導体デバイス 03/07 09:00

2009年03月06日(金)

Top

レノボ、8.9型Netbook「IdeaPad S9e」 - 4万円以下でバッテリ駆動6時間超

PC本体 03/06 16:05

2009年03月05日(木)

Top

マウス、価格49,800円のデュアルコアAtom搭載小型デスクトップ

PC本体 03/05 17:49

2009年03月03日(火)

Top

オンキヨー、Netbookの直販モデルにバッテリ5時間駆動タイプ

PC本体 03/03 22:13

No image

米Intelと台湾TSMCがAtomの大規模拡販で戦略提携

企業動向 03/03 05:39

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