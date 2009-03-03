「Atom」の最新情報・話題まとめ
2009年03月30日(月)
エイサー、eMachinesブランドのNettop&18.5型ワイド液晶付きデスクトップ
PC本体 03/30 21:35
エディオンとマウス、5万円を切る容量3リットルのAtom 330搭載超小型Nettop
PC本体 03/30 15:30
デル、GPSやワンセグなどが搭載予定の10.1型Atom Z520ノート
PC本体 03/30 12:08
2009年03月27日(金)
MSI、人気ネットブックのU100を新型Atomで強化した「U100 Plus」
PC本体 03/27 14:25
MSI、新型Atom搭載のネットブック「U123」 - カラバリ豊富&大容量バッテリ
PC本体 03/27 13:30
2009年03月26日(木)
ASUS、Atom搭載一体型タッチパネルPC「Eee Top」の発売日を決定
PC本体 03/26 15:00
2009年03月25日(水)
トライジェム、バッテリ駆動時間が向上した10.2型ネットブック
PC本体 03/25 16:35
Atomノートにリニューアル - 日本HP「HP Mini 2140 Notebook PC」
PC本体 03/25 10:00
工人舎、7色のカラー天板から選べる39,800円の8.9型ワイドNetbook
PC本体 03/25 10:00
2009年03月24日(火)
家庭の中心に入り込むタッチパネルPC - ASUSTeK「Eee Top」
PC本体 03/24 20:25
type Pのある暮らし 第1回 VAIO・OWNER・MADEで自分仕様のtype Pに
PC本体 03/24 10:00
2009年03月23日(月)
レノボ、IdeaPad向けに期間限定プレゼントキャンペーン
PC本体 03/23 19:09
2009年03月18日(水)
オンキヨー、店頭モデルのNetbookに5時間駆動タイプ
PC本体 03/18 17:30
2009年03月16日(月)
日本HP、Mini 2140にOffice搭載機を追加 - 9時間駆動の6セルバッテリも付属
PC本体 03/16 13:46
2009年03月13日(金)
マウスとエディオン、49,800円のAtom搭載超小型ネットトップ「EGPA33DR32XP」
PC本体 03/13 17:19
Wind RiverとIntel、マルチコアソリューションを共同でマーケティング
半導体デバイス 03/13 07:00
2009年03月12日(木)
2009年03月09日(月)
565gでXP搭載の富士通UMPC「FMV-BIBLO LOOX U/C30」を試す
PC本体 03/09 10:00
2009年03月07日(土)
Intel、組み込み向けAtomプロセッサを拡充 - -40～85℃まで温度範囲を拡大
半導体デバイス 03/07 09:00
2009年03月06日(金)
レノボ、8.9型Netbook「IdeaPad S9e」 - 4万円以下でバッテリ駆動6時間超
PC本体 03/06 16:05
2009年03月05日(木)
マウス、価格49,800円のデュアルコアAtom搭載小型デスクトップ
PC本体 03/05 17:49
2009年03月03日(火)
オンキヨー、Netbookの直販モデルにバッテリ5時間駆動タイプ
PC本体 03/03 22:13
米Intelと台湾TSMCがAtomの大規模拡販で戦略提携
企業動向 03/03 05:39
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