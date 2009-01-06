「Atom」の最新情報・話題まとめ
2009年01月27日(火)
ソニー、type PのワイヤレスWANモデル発売日決定 !
PC本体 01/27 20:17
2009年01月23日(金)
MSI、「Wind Netbook U100 Vogue」の値下げと新色追加を発表
PC本体 01/23 13:51
2009年01月22日(木)
マウス、光学ドライブを搭載した10.2型ワイドNetbookを23日に発売
PC本体 01/22 19:10
2009年01月21日(水)
オンキヨー、カラバリ2色とOfficeの有無が選べる10.1型液晶Netbook
PC本体 01/21 20:46
ASUS、3色のカラバリを揃えた160GB HDD搭載8.9型ワイド「Eee PC 900HA」
パソコン 01/21 18:00
2009年01月20日(火)
動く? 速い? 話題の「VAIO type P」に期待の「Windows 7」を入れてみた
PC本体 01/20 19:45
2009年01月19日(月)
東芝、Netbook「NB100」にSSD+Vista搭載モデルとHDD+XP搭載モデル
PC本体 01/19 13:00
2009年01月16日(金)
ASUS、Eee PC 1000H購入者向けバッテリキャンペーンの期間延長
パソコン 01/16 19:14
日本HP、「HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition」発売日を決定
PC本体 01/16 14:30
2009年01月13日(火)
2009年01月12日(月)
2009年01月10日(土)
CES 2009 - 未発表のAtom CPUと謎のチップセットを搭載したネットブックが出展中
パソコン 01/10 22:10
2009年01月09日(金)
携帯性と質感の高さが魅力的なミニノート - ソニー「VAIO type P」
PC本体 01/09 10:00
2009年01月08日(木)
ソニー、外に持ち出すためのPC「VAIO type P」を発表
PC本体 01/08 22:23
極小美麗ボディに高機能を凝縮 - 写真で見るソニー「VAIO type P」
PC本体 01/08 13:45
ソニー、Atom搭載の極小ポケットスタイルPC「VAIO type P」
PC本体 01/08 12:00
CES 2009 - 速報! 米Sony、ポケットサイズのAtomノート「VAIO P」
PC本体 01/08 11:25
CES 2009 - CES Unveiled、ノートを中心に特徴的なPCが盛りだくさん
PC本体 01/08 06:30
2009年01月07日(水)
CES 2009 - 世界初の512GB SSD搭載、ASUSの超薄軽量ノート「S121」
パソコン 01/07 21:35
米HP、Atom搭載の総アルミ筐体10.1型ワイドミニノート「HP Mini 2140」
PC本体 01/07 00:14
2009年01月06日(火)
リンクス、デュアルコアAtomを採用した低価格ベアボーンキット
自作 / テクノロジ 01/06 13:46
価格49,980円で買える日本HPの新ミニノート「HP Mini 1000」
PC本体 01/06 09:00
2009年01月05日(月)
光学ドライブまで搭載したフル装備ミニノート - 工人舎「KOHJINSHA SX3KX06MA」
PC本体 01/05 11:00
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