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お知らせ

「Atom」の最新情報・話題まとめ

Intelの省電力プロセッサ「Atom」シリーズの最新情報を発信。

2009年01月27日(火)

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ソニー、type PのワイヤレスWANモデル発売日決定 !

PC本体 01/27 20:17

2009年01月23日(金)

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MSI、「Wind Netbook U100 Vogue」の値下げと新色追加を発表

PC本体 01/23 13:51

2009年01月22日(木)

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マウス、光学ドライブを搭載した10.2型ワイドNetbookを23日に発売

PC本体 01/22 19:10

2009年01月21日(水)

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オンキヨー、カラバリ2色とOfficeの有無が選べる10.1型液晶Netbook

PC本体 01/21 20:46

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ASUS、3色のカラバリを揃えた160GB HDD搭載8.9型ワイド「Eee PC 900HA」

パソコン 01/21 18:00

2009年01月20日(火)

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動く? 速い? 話題の「VAIO type P」に期待の「Windows 7」を入れてみた

PC本体 01/20 19:45

2009年01月19日(月)

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東芝、Netbook「NB100」にSSD+Vista搭載モデルとHDD+XP搭載モデル

PC本体 01/19 13:00

2009年01月16日(金)

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ASUS、Eee PC 1000H購入者向けバッテリキャンペーンの期間延長

パソコン 01/16 19:14

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日本HP、「HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition」発売日を決定

PC本体 01/16 14:30

2009年01月13日(火)

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NEC、10.1型ワイドWSVGA液晶採用のミニノート「LaVie Light」 - 価格65,000円

PC本体 01/13 11:00

2009年01月12日(月)

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CES 2009 - 「Atomはインテル製品内部で競合は起こさない」米Intelチャンドラシーカ氏

自作 / テクノロジ 01/12 20:18

2009年01月10日(土)

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CES 2009 - 未発表のAtom CPUと謎のチップセットを搭載したネットブックが出展中

パソコン 01/10 22:10

2009年01月09日(金)

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携帯性と質感の高さが魅力的なミニノート - ソニー「VAIO type P」

PC本体 01/09 10:00

2009年01月08日(木)

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ソニー、外に持ち出すためのPC「VAIO type P」を発表

PC本体 01/08 22:23

Top

極小美麗ボディに高機能を凝縮 - 写真で見るソニー「VAIO type P」

PC本体 01/08 13:45

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ソニー、Atom搭載の極小ポケットスタイルPC「VAIO type P」

PC本体 01/08 12:00

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CES 2009 - 速報! 米Sony、ポケットサイズのAtomノート「VAIO P」

PC本体 01/08 11:25

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CES 2009 - CES Unveiled、ノートを中心に特徴的なPCが盛りだくさん

PC本体 01/08 06:30

2009年01月07日(水)

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CES 2009 - 世界初の512GB SSD搭載、ASUSの超薄軽量ノート「S121」

パソコン 01/07 21:35

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Atom/Nanoに対抗する超薄型ノート向けプロセッサ「AMD Athlon Neo」発表

自作 / テクノロジ 01/07 13:54

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米HP、Atom搭載の総アルミ筐体10.1型ワイドミニノート「HP Mini 2140」

PC本体 01/07 00:14

2009年01月06日(火)

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リンクス、デュアルコアAtomを採用した低価格ベアボーンキット

自作 / テクノロジ 01/06 13:46

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RSSやAtomではない普通のWebページの更新情報をScanするFirefoxアドオン - 「Update Scanner」

ソフト 01/06 13:01

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価格49,980円で買える日本HPの新ミニノート「HP Mini 1000」

PC本体 01/06 09:00

2009年01月05日(月)

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光学ドライブまで搭載したフル装備ミニノート - 工人舎「KOHJINSHA SX3KX06MA」

PC本体 01/05 11:00

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