「Atom」の最新情報・話題まとめ
2008年10月31日(金)
日本エイサー、160GB HDDを搭載した8.9型Netbook「AOA150」、新色も追加
PC本体 10/31 21:36
PCデポ、オンキヨーと共同開発した5万円台のNetbook
PC本体 10/31 20:42
2008年10月29日(水)
MSI、Wind Netbookに機能強化の新モデル「U100 Vogue」
PC本体 10/29 19:39
2008年10月28日(火)
2008年10月27日(月)
ASUS「N10J」を試す - 普通のAtomじゃ物足りない…だったらGeForce搭載だ!
パソコン 10/27 18:30
10万円を切るモバイルノート-写真で見る「デル Inspiron Mini 12」
PC本体 10/27 17:33
デル、10万円を切る12.1型ワイド液晶搭載のAtomノート
PC本体 10/27 09:00
2008年10月24日(金)
8GB SSD & 8.9型ワイド液晶搭載のビジネス向けミニノート「Vostro A90」
PC本体 10/24 21:35
マウス、39,800円のAtom搭載ネットトップを25日発売
PC本体 10/24 15:00
2008年10月21日(火)
Intel、台湾IDFで「Moorestown」の動作デモを初公開
自作 / テクノロジ 10/21 22:15
エプソンダイレクト、Atomプロセッサを搭載したミニノートを11月中旬に発売
PC本体 10/21 16:32
ASUS、10型ワイド液晶と160GB HDDを搭載した「Eee PC 1000H-X」
パソコン 10/21 15:15
マウスコンピューター、5万円台の10.2型ワイド液晶Netbook
PC本体 10/21 15:00
Googleに最適化されたLinux「gOS」がMoblinをサポート
開発/エンジニア 10/21 07:51
2008年10月16日(木)
NEC初のNetbook - 写真で見る「LaVie Light」
PC本体 10/16 21:16
NEC、美しいルックスに160GBのHDDを搭載したネットブック発表
PC本体 10/16 11:00
2008年10月10日(金)
マウスコンピューター、3万円台からのAtom搭載ネットトップ
PC本体 10/10 15:00
2008年10月08日(水)
トライジェムジャパン、18.4型ワイド液晶搭載のAtomデスクトップ
PC本体 10/08 11:00
2008年10月07日(火)
マウスコンピューター、Atom搭載ノートにXP Professionalモデル
PC本体 10/07 15:00
2008年10月01日(水)
NTT東、Atom搭載小型デスクトップ「NTT Eee Box B202」
パソコン 10/01 18:22
バックナンバー
|2019
|
|2018
|
|2017