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「Atom」の最新情報・話題まとめ

Intelの省電力プロセッサ「Atom」シリーズの最新情報を発信。

2008年10月31日(金)

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日本エイサー、160GB HDDを搭載した8.9型Netbook「AOA150」、新色も追加

PC本体 10/31 21:36

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PCデポ、オンキヨーと共同開発した5万円台のNetbook

PC本体 10/31 20:42

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AOpen、デュアルコアAtom 330搭載のキューブベアボーン「XC Cube LE211」

自作 / テクノロジ 10/31 19:05

2008年10月29日(水)

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MSI、Wind Netbookに機能強化の新モデル「U100 Vogue」

PC本体 10/29 19:39

2008年10月28日(火)

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Shuttle、デュアルコアAtom搭載の超小型スリムベアボーン「Shuttle X27D」

自作 / テクノロジ 10/28 19:48

2008年10月27日(月)

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ASUS「N10J」を試す - 普通のAtomじゃ物足りない…だったらGeForce搭載だ!

パソコン 10/27 18:30

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10万円を切るモバイルノート-写真で見る「デル　Inspiron Mini 12」

PC本体 10/27 17:33

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デル、10万円を切る12.1型ワイド液晶搭載のAtomノート

PC本体 10/27 09:00

2008年10月24日(金)

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8GB SSD & 8.9型ワイド液晶搭載のビジネス向けミニノート「Vostro A90」

PC本体 10/24 21:35

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デュアルコアAtom 330搭載のデスクトップ「Radiant Tiny330」- 価格34,800円

PC本体 10/24 21:03

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マウス、39,800円のAtom搭載ネットトップを25日発売

PC本体 10/24 15:00

2008年10月21日(火)

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Intel、台湾IDFで「Moorestown」の動作デモを初公開

自作 / テクノロジ 10/21 22:15

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エプソンダイレクト、Atomプロセッサを搭載したミニノートを11月中旬に発売

PC本体 10/21 16:32

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ASUS、10型ワイド液晶と160GB HDDを搭載した「Eee PC 1000H-X」

パソコン 10/21 15:15

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マウスコンピューター、5万円台の10.2型ワイド液晶Netbook

PC本体 10/21 15:00

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Netbook対応のアジア市場向けLinux「Asianux Mobile Netbook Edition」発表

ソフト 10/21 08:57

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Googleに最適化されたLinux「gOS」がMoblinをサポート

開発/エンジニア 10/21 07:51

2008年10月16日(木)

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NEC初のNetbook - 写真で見る「LaVie Light」

PC本体 10/16 21:16

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NEC、美しいルックスに160GBのHDDを搭載したネットブック発表

PC本体 10/16 11:00

2008年10月10日(金)

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マウスコンピューター、3万円台からのAtom搭載ネットトップ

PC本体 10/10 15:00

2008年10月08日(水)

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トライジェムジャパン、18.4型ワイド液晶搭載のAtomデスクトップ

PC本体 10/08 11:00

2008年10月07日(火)

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マウスコンピューター、Atom搭載ノートにXP Professionalモデル

PC本体 10/07 15:00

2008年10月01日(水)

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NTT東、Atom搭載小型デスクトップ「NTT Eee Box B202」

パソコン 10/01 18:22

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