「ATOK」の最新情報・話題まとめ
2018年03月20日(火)
モバイル向け「ATOK」が40%オフに、3月21日0時からセール販売
スマホアプリ / サービス 03/20 14:55
2018年03月16日(金)
最新のATOKを1カ月ちょっと使ってみたレビュー
ソフト 03/16 14:26
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Windows 10ミニTips 第366回 スタートメニューから複数のアプリを同時に起動する
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Windows 10ミニTips 第365回 コマンドラインからOffice 365を更新する
04/05 00:00
AI「りんな」がエイベックスからメジャー・デビュー! YouTubeで新曲公開
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新元号「令和」、ATOKや一太郎が4月18日からアップデート対応
04/01 14:39
アドビが新元号「令和」の合字を作成、小塚明朝や源ノ角ゴシックで
04/01 00:00