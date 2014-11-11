「ATOK」の最新情報・話題まとめ
2014年11月12日(水)
「ATOK for iOS」がアップデート、iPadでフリックキーボードに対応
アップル 11/12 20:05
2014年11月11日(火)
ジャストシステム、次期「一太郎」「ATOK」の発表会にユーザーを招待
ソフト 11/11 12:56
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アップル 11/12 20:05
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Windows 10ミニTips 第366回 スタートメニューから複数のアプリを同時に起動する
04/06 00:00
Windows 10ミニTips 第365回 コマンドラインからOffice 365を更新する
04/05 00:00
AI「りんな」がエイベックスからメジャー・デビュー! YouTubeで新曲公開
04/03 12:31
新元号「令和」、ATOKや一太郎が4月18日からアップデート対応
04/01 14:39
アドビが新元号「令和」の合字を作成、小塚明朝や源ノ角ゴシックで
04/01 00:00