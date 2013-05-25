「ATOK」の最新情報・話題まとめ
2013年05月27日(月)
ジャストシステム、文章の校正支援機能を強化した「ATOK 2013 for Mac」
アップル 05/27 13:33
2013年05月25日(土)
ドスパラ、デスクトップPC/ノートPCの全モデルに「ATOK」をバンドル
PC本体 05/25 19:17
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Windows 10ミニTips 第366回 スタートメニューから複数のアプリを同時に起動する
04/06 00:00
Windows 10ミニTips 第365回 コマンドラインからOffice 365を更新する
04/05 00:00
AI「りんな」がエイベックスからメジャー・デビュー! YouTubeで新曲公開
04/03 12:31
新元号「令和」、ATOKや一太郎が4月18日からアップデート対応
04/01 14:39
アドビが新元号「令和」の合字を作成、小塚明朝や源ノ角ゴシックで
04/01 00:00