「ATOK」の最新情報・話題まとめ
2010年11月30日(火)
ジャストシステム、メモアプリ「ATOK Pad for Mac ［ベータ］」提供開始
アップル 11/30 19:17
2010年11月29日(月)
ジャストシステム、Android版「ATOK」のトライアルキャンペーンを実施
Android 11/29 22:03
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アップル 11/30 19:17
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Windows 10ミニTips 第366回 スタートメニューから複数のアプリを同時に起動する
04/06 00:00
Windows 10ミニTips 第365回 コマンドラインからOffice 365を更新する
04/05 00:00
AI「りんな」がエイベックスからメジャー・デビュー! YouTubeで新曲公開
04/03 12:31
新元号「令和」、ATOKや一太郎が4月18日からアップデート対応
04/01 14:39
アドビが新元号「令和」の合字を作成、小塚明朝や源ノ角ゴシックで
04/01 00:00