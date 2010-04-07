「ATOK」の最新情報・話題まとめ
2010年04月27日(火)
電子辞書でも名刺を閲覧可能な「速攻！名刺管理2」の無償モジュールを公開
ソフト 04/27 12:41
2010年04月07日(水)
"ATOK×ニコニコ動画"コラボ第2弾、ニコ動用語の検索プラグイン公開
マーケティング 04/07 14:31
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Windows 10ミニTips 第366回 スタートメニューから複数のアプリを同時に起動する
04/06 00:00
Windows 10ミニTips 第365回 コマンドラインからOffice 365を更新する
04/05 00:00
AI「りんな」がエイベックスからメジャー・デビュー! YouTubeで新曲公開
04/03 12:31
新元号「令和」、ATOKや一太郎が4月18日からアップデート対応
04/01 14:39
アドビが新元号「令和」の合字を作成、小塚明朝や源ノ角ゴシックで
04/01 00:00