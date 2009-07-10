「ATOK」の最新情報・話題まとめ
2009年07月24日(金)
2009年07月17日(金)
ジャスト、「ATOK 2009 for Mac」のSnow Leopard対応を発表
アップル 07/17 17:41
2009年07月10日(金)
すらすらと美しい日本語が書ける! 大幅に進化した「ATOK 2009 for Mac」
アップル 07/10 20:53
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Windows 10ミニTips 第366回 スタートメニューから複数のアプリを同時に起動する
04/06 00:00
Windows 10ミニTips 第365回 コマンドラインからOffice 365を更新する
04/05 00:00
AI「りんな」がエイベックスからメジャー・デビュー! YouTubeで新曲公開
04/03 12:31
新元号「令和」、ATOKや一太郎が4月18日からアップデート対応
04/01 14:39
アドビが新元号「令和」の合字を作成、小塚明朝や源ノ角ゴシックで
04/01 00:00