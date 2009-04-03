「ATOK」の最新情報・話題まとめ
2009年04月21日(火)
ジャストシステム、教職員向け統合ソフト「ジャストスクール2009」を発売
ソフト 04/21 13:57
2009年04月14日(火)
2009年04月03日(金)
ジャストシステムがキーエンス傘下に
ソフト 04/03 20:30
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Windows 10ミニTips 第366回 スタートメニューから複数のアプリを同時に起動する
04/06 00:00
Windows 10ミニTips 第365回 コマンドラインからOffice 365を更新する
04/05 00:00
AI「りんな」がエイベックスからメジャー・デビュー! YouTubeで新曲公開
04/03 12:31
新元号「令和」、ATOKや一太郎が4月18日からアップデート対応
04/01 14:39
アドビが新元号「令和」の合字を作成、小塚明朝や源ノ角ゴシックで
04/01 00:00