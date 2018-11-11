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「ASUS」の最新情報・話題まとめ

ASUSTeKは台湾に本社を置く、PCパーツメーカー。近年は、ノートPCやデスクトップPCに加え、スマートフォンやタブレット(Zenfone、MeMO Pad)も多くリリースしている。

2018年12月25日(火)

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ASUS、次世代規格11axをサポートする超高速Wi-Fiルータ

周辺機器 12/25 13:22

2018年12月19日(水)

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ASUS、最長で35日バッテリが持続するSIMフリースマホ

Android 12/19 13:04

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ASUS、Chrome OS搭載の小型PC「Chromebox 3」

PC本体 12/19 11:57

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続・ROG Phone実機レビュー! 2画面になる変態アクセサリーでドン勝しちゃった!!

Android 12/19 06:00

2018年12月18日(火)

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ASUS、Optaneメモリ搭載のゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 12/18 21:29

2018年12月17日(月)

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ゲーミングキーボードおすすめ 10製品 - 選び方も徹底解説

PCゲーミング 12/17 22:00

2018年12月12日(水)

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ASUS、eSIM搭載モデルなど10.1型2in1ノートPC

PC本体 12/12 18:04

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ASUS、テンキー機能搭載タッチパッドを備えた14型ノートPC「ZenBook 14」

PC本体 12/12 17:43

2018年12月11日(火)

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IIJ、OPPO「R17 Pro」「AX7」やASUS「ZenFone Live(L1)」を取扱い

MVNO 12/11 13:45

2018年12月07日(金)

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ASUS、キーボードの打ちやすさうたう15.6型スリムノートPC

PC本体 12/07 19:29

2018年12月06日(木)

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【Amazonサイバーマンデー直前】 注目製品を予習しよう

家電量販店 12/06 19:00

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ASUS、USB Type-C対応のゲーミングヘッドセット「ROG Delta」

PCゲーミング 12/06 17:43

2018年12月05日(水)

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ASUS、DSDS対応で2万円切りのSIMフリースマートフォン

Android 12/05 19:36

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ASUS、Optaneメモリ+2TB HDD搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 12/05 16:45

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ASUS、120Hzの15.6型液晶を載せた高性能ゲーミングノートPC

PCゲーミング 12/05 14:18

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