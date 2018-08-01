「ASUS」の最新情報・話題まとめ
2018年08月30日(木)
ASUS、極狭ベゼルで世界最小うたう2in1 PC「ZenBook Flip」新モデル
PC本体 08/30 16:22
ASUS、新第8世代Coreと極狭ベゼル採用の「ZenBook」シリーズ新モデル
PC本体 08/30 16:00
2018年08月29日(水)
ASUS、144Hzの高速駆動が可能な24.5型ゲーミング液晶ディスプレイ
PCゲーミング 08/29 18:34
2018年08月24日(金)
2018年08月22日(水)
ASUS、Intel Optaneメモリ搭載の超小型静音PC
PC本体 08/22 15:49
2018年08月21日(火)
ASUS、ダイソン掃除機などが抽選で当たる「ASUS FESTIVAL」開催!
キャンペーン / イベント 08/21 17:06
2018年08月08日(水)
ASUSのDisplayHDR 1000認証ゲーミングモニタ「PG27UQ」、8月24日発売
周辺機器 08/08 13:48
ASUS、GeForce GTX 1050搭載で厚み21.9mmの薄型15.6型ノートPC
PCゲーミング 08/08 13:37
2018年08月01日(水)
第2世代Ryzen対応のB450チップセット搭載マザーが各社から登場
自作 / テクノロジ 08/01 15:58
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