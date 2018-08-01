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「ASUS」の最新情報・話題まとめ

ASUSTeKは台湾に本社を置く、PCパーツメーカー。近年は、ノートPCやデスクトップPCに加え、スマートフォンやタブレット(Zenfone、MeMO Pad)も多くリリースしている。

2018年08月30日(木)

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ASUS、極狭ベゼルで世界最小うたう2in1 PC「ZenBook Flip」新モデル

PC本体 08/30 16:22

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ASUS、新第8世代Coreと極狭ベゼル採用の「ZenBook」シリーズ新モデル

PC本体 08/30 16:00

2018年08月29日(水)

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ASUS、144Hzの高速駆動が可能な24.5型ゲーミング液晶ディスプレイ

PCゲーミング 08/29 18:34

2018年08月24日(金)

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ASUS ZenBook Sレビュー - 毎日でも持ち出したくなる極薄の13.3型4K液晶ノートPC

PC本体 08/24 07:30

2018年08月22日(水)

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ASUS、Intel Optaneメモリ搭載の超小型静音PC

PC本体 08/22 15:49

2018年08月21日(火)

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ASUS、ダイソン掃除機などが抽選で当たる「ASUS FESTIVAL」開催!

キャンペーン / イベント 08/21 17:06

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ASUS、GeForce RTX 2080 Ti/GeForce RTX 2080搭載グラフィックスカード

自作 / テクノロジ 08/21 13:49

2018年08月08日(水)

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ASUSのDisplayHDR 1000認証ゲーミングモニタ「PG27UQ」、8月24日発売

周辺機器 08/08 13:48

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ASUS、GeForce GTX 1050搭載で厚み21.9mmの薄型15.6型ノートPC

PCゲーミング 08/08 13:37

2018年08月01日(水)

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第2世代Ryzen対応のB450チップセット搭載マザーが各社から登場

自作 / テクノロジ 08/01 15:58

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