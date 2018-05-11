「ASUS」の最新情報・話題まとめ
2018年05月31日(木)
ASUS、1msの高速応答に対応した27型ゲーミング液晶ディスプレイ
PCゲーミング 05/31 17:42
2018年05月25日(金)
ASUS、DisplayHDR 1000認証を受けた27型4K液晶ディスプレイを国内発表
PCゲーミング 05/25 17:00
2018年05月22日(火)
MVNO各社がZenFone 5を取り扱い開始 - 主要サービスの価格まとめ
MVNO 05/22 20:18
ASUS、WQHD解像度で高コントラストの31.5型IPS液晶ディスプレイ
周辺機器 05/22 19:13
2018年05月17日(木)
IIJ、ASUSの「ZenFone 5」やLenovoのタブレット「TAB4 8」を販売
MVNO 05/17 12:55
2018年05月15日(火)
AI機能をふんだんに盛り込んだ新生「ZenFone 5」シリーズを触ってきた!
Android 05/15 23:11
ASUS、デュアルカメラとノッチ採用「ZenFone 5」を税別52,800円で国内販売
Android 05/15 19:37
2018年05月14日(月)
ASUS、約985に軽量化した13.3型ノート「ZenBook 13」新モデル
PC本体 05/14 12:09
2018年05月11日(金)
2018年05月01日(火)
ASUS Store Akasaka、英語キーボード換装などメニュー拡充
キャンペーン / イベント 05/01 17:30
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