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「ASUS」の最新情報・話題まとめ

ASUSTeKは台湾に本社を置く、PCパーツメーカー。近年は、ノートPCやデスクトップPCに加え、スマートフォンやタブレット(Zenfone、MeMO Pad)も多くリリースしている。

2018年05月31日(木)

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ASUS、1msの高速応答に対応した27型ゲーミング液晶ディスプレイ

PCゲーミング 05/31 17:42

2018年05月25日(金)

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ASUS、DisplayHDR 1000認証を受けた27型4K液晶ディスプレイを国内発表

PCゲーミング 05/25 17:00

2018年05月22日(火)

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MVNO各社がZenFone 5を取り扱い開始 - 主要サービスの価格まとめ

MVNO 05/22 20:18

Top

ASUS、WQHD解像度で高コントラストの31.5型IPS液晶ディスプレイ

周辺機器 05/22 19:13

2018年05月17日(木)

Top

IIJ、ASUSの「ZenFone 5」やLenovoのタブレット「TAB4 8」を販売

MVNO 05/17 12:55

2018年05月15日(火)

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AI機能をふんだんに盛り込んだ新生「ZenFone 5」シリーズを触ってきた!

Android 05/15 23:11

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ASUS、デュアルカメラとノッチ採用「ZenFone 5」を税別52,800円で国内販売

Android 05/15 19:37

2018年05月14日(月)

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ASUS、約985に軽量化した13.3型ノート「ZenBook 13」新モデル

PC本体 05/14 12:09

2018年05月11日(金)

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ASUS、2眼カメラの5.5型スマホ「ZenFone 4(ZE554KL)」を7,000円値下げ

Android 05/11 12:22

2018年05月01日(火)

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ASUS Store Akasaka、英語キーボード換装などメニュー拡充

キャンペーン / イベント 05/01 17:30

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