「ASUS」の最新情報・話題まとめ
2016年12月27日(火)
2016年12月26日(月)
ASUS、重量級グラフィックスカードを支える突っ張りホルダー「VGA HOLDER」
自作 / テクノロジ 12/26 16:08
2016年12月22日(木)
「ZenFone 3 Deluxe」の5.7型が予約を再開 - 受注停止していた高級モデル
Android 12/22 12:49
2016年12月21日(水)
「ZenFone福袋2017」が予約開始、本体1台にアクセサリも入って29800円
Android 12/21 14:34
2016年12月20日(火)
薄さ・軽さ・性能に妥協なし - 極薄12.5型ノートPC「ASUS ZenBook 3」を試す
PC本体 12/20 06:00
2016年12月15日(木)
ASUS、最大10時間駆動でSDカードも搭載可能な32GBワイヤレスストレージ
周辺機器 12/15 22:00
2016年12月14日(水)
ASUS、ファン向けブロガーイベント「ZenTour」参加者を公募
キャンペーン / イベント 12/14 19:00
ASUS、小型PC「VivoMini」にCore i5-7200U搭載の新モデル
PC本体 12/14 16:07
2016年12月13日(火)
2016年12月09日(金)
ASUS、ZenBook誕生5周年記念の13.3型ノートを100台限定販売 - 税別約6万円
PC本体 12/09 23:07
2016年12月08日(木)
ASUS、従来比2倍の長寿命ファンを搭載したGeForce GTX 1050カード
自作 / テクノロジ 12/08 17:32
ASUS、9.7型Androidタブレット「ZenPad 3S 10」にLTE対応モデル
Android 12/08 17:26
2016年12月07日(水)
ASUS、GeForce 940MX搭載モデルなど13.3型モバイルノートPC 2機種
PC本体 12/07 13:18
2016年12月06日(火)
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