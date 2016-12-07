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「ASUS」の最新情報・話題まとめ

ASUSTeKは台湾に本社を置く、PCパーツメーカー。近年は、ノートPCやデスクトップPCに加え、スマートフォンやタブレット(Zenfone、MeMO Pad)も多くリリースしている。

2016年12月27日(火)

Top

今週の秋葉原情報 - 容量4TBの2.5インチSSDが登場、純国産で自由度の高いアルミケースも

自作 / テクノロジ 12/27 17:34

2016年12月26日(月)

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ASUS、重量級グラフィックスカードを支える突っ張りホルダー「VGA HOLDER」

自作 / テクノロジ 12/26 16:08

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ASUS、イルミネーション機能を搭載したOC仕様のGeForce GTX 1050 Tiカード

自作 / テクノロジ 12/26 14:41

2016年12月22日(木)

Top

「ZenFone 3 Deluxe」の5.7型が予約を再開 - 受注停止していた高級モデル

Android 12/22 12:49

2016年12月21日(水)

Top

「ZenFone福袋2017」が予約開始、本体1台にアクセサリも入って29800円

Android 12/21 14:34

2016年12月20日(火)

Top

薄さ・軽さ・性能に妥協なし - 極薄12.5型ノートPC「ASUS ZenBook 3」を試す

PC本体 12/20 06:00

2016年12月15日(木)

Top

ASUS、最大10時間駆動でSDカードも搭載可能な32GBワイヤレスストレージ

周辺機器 12/15 22:00

Top

ASUS、2-wayタイプのNVIDIA SLI HB対応ブリッジ - 税込3,000円前後

自作 / テクノロジ 12/15 20:29

2016年12月14日(水)

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ASUS、ファン向けブロガーイベント「ZenTour」参加者を公募

キャンペーン / イベント 12/14 19:00

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ASUS、約30日間の待ち受けが可能な5.2型SIMフリースマホ「ZenFone 3 Max」

Android 12/14 16:24

Top

ASUS、小型PC「VivoMini」にCore i5-7200U搭載の新モデル

PC本体 12/14 16:07

2016年12月13日(火)

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今週の秋葉原情報 - オン位置を調整できるキーボードが登場、ファンがアルミ製のCPUクーラーも

自作 / テクノロジ 12/13 15:47

2016年12月09日(金)

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ASUS、ZenBook誕生5周年記念の13.3型ノートを100台限定販売 - 税別約6万円

PC本体 12/09 23:07

2016年12月08日(木)

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ASUS、従来比2倍の長寿命ファンを搭載したGeForce GTX 1050カード

自作 / テクノロジ 12/08 17:32

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ASUS、9.7型Androidタブレット「ZenPad 3S 10」にLTE対応モデル

Android 12/08 17:26

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ASUS、有機ELディスプレイで丸形デザインのAndroid Waerスマートウオッチ

時計 / ウェアラブル 12/08 14:22

2016年12月07日(水)

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ASUS、GeForce 940MX搭載モデルなど13.3型モバイルノートPC 2機種

PC本体 12/07 13:18

Top

ASUS、GeForce GTX 1070搭載で税別約20万円の15.6型ゲーミングノートPC

PCゲーミング 12/07 12:43

2016年12月06日(火)

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ASUS、シリーズ最大6.8型のSIMフリースマホ「ZenFone 3 Ultra」 - 59,800円

Android 12/06 13:57

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